《香港报摘》--其他报纸重要消息11月17日

* 明报:

--金融管理局总裁陈德霖表示,人民币在存款、贷款及发债融资上,都以倍数计的增长势头急速发展,预期大额银团贷款和中小型放贷将会愈趋普及.他又披露接近800间海外银行已在香港的人民币参加行开立人民币户口,较年初增长逾3倍.

--发展商南丰斥资20亿港元在沙田区内兴建一间总楼面达32.5万方尺,提供539个房间的酒店,并会于明年底前正式开幕,而该酒店亦是该公司首度进军酒店业的项目.

* 星岛日报:

--新世界发展(0017.HK)与旗下新世界中国0917.HK上月中突然宣布连环供股.新世界发展管理层重申,供股绝非为了让大股东低价增持,尽管近期市况波动,但供股大计已安排好包销工作,对认购反应完全未有担心.

--11月以来,北京市新推的13个住宅项目,几乎出现零成交境况.据业内人士透露,北京市降价格局已定,从五环外开始已普遍减价15%.

* 苹果日报:

--经营家私零售业务的敏华控股(1999.HK)公布,上半年毛利率较去年同期跌9.5个百分点至34.6%,拖累纯利按年大跌61.6%至1.43亿港元.

* 东方日报:

--消息称,内地第三大券商海通证券(600837.SS)将于下周二接受香港交易所(0388.HK)上市聆讯.

* 文汇报:

--香港交易所宣布,旗下证券市场的第三代自动对盘及成交系统(AMS/3)将于12月5日起,从现行的AMS/3.5提升为AMS/3.8.新的交易系统处理量将较旧系统增加约10倍至每秒3万个买卖盘,并可扩容至每秒15万个买卖盘.

--香港财经事务及库务局局长长陈家强表示,随着两地经济的融合,香港银行参与涉及内地的业务乃大势所趋,金融管理局已加强有关业务的监察,金管局并没有发现银行贷款审批标准出现重大问题.

--继本月1日、8日广州南站区域多宗地块连续取消拍卖後,本月广州第三次对原定出让土地进行中止拍卖这是广州在11月第三次叫停挂牌准备出让的地块,合计取消出让31幅地块.

* 大公报:

--腾讯控股(0700.HK)宣布斥资1.3亿元人民币,入股顺网科技约4%股权,後者为内地网吧平台服务商,主营业务包括三项,分别是网吧管理软件、互联网增值服务、网络广告及推广.

--神州数码(0861.HK)主席郭为表示,面对不确定的环境因素及艰难的经济形势,集团积极转型发展"智慧城市"业务,并对收购对象进行评估.他透露,一直磋商逾10个收购项目,惟尚未有具体的落实.

--SOHO中国(0410.HK)董事长潘石屹表示,公司并非从事住宅开发,故不会采取降价促销策略,并强调集团财务状况良好,目前持有200亿元人民币现金.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.