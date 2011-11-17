〔路透专访〕中国现代牧业料2015年後停止进口乳牛,牛奶生产自给自足

* 料2015年停止进口乳牛

* 明年中牧场数目增加四分之一,至20个或以上

* 内地牛奶消费市场潜力庞大

* 拟发展自有牛奶品牌

记者 梁慧仪/郭经伟

路透香港11月17日电---随着经营规模增长及本身的乳牛繁殖数目增加,中国最大的原料奶生产商--中国现代牧业控股有限公司(1117.HK)预期自2013年起将减少进口乳牛,2015年後的原奶生产,将悉数来自自产乳牛.

公司董事长邓九强接受路透专访时并预计,届明年中其在内地的牧场数目将增加最少四分之一,至20个或以上.

"我们由2013年起会减少进口牛,到2015年就绝对不用进口,我们计算届时每年要盖五个牧场,才能放得下我们增长的牛."邓九强称.

现代牧业目前每年从澳洲、纽西兰等地进口2.5-3万头乳牛,占全国总进口量的三分一.但随着公司旗下牧场不断扩大,每年乳牛繁殖量持续增加,

以从澳洲进口每头乳牛约1.98-2.2万元人民币计,停止进口可令公司一年节省高至6.6亿元开支.

他并预计,明年中公司旗下蓄牧场数目将由现时的16个增至20个或以上,到2015年底达30个.

现代牧业于去年11月底上市,蒙牛乳业(2319.HK)是该公司的最大客户,双方并签署了协议,至2018年前现代牧业生产的70%原奶须供应予蒙牛,而现时蒙牛的采购量占公司原奶总产量的97-98%.

公司股价周四午後报1.94港元,仍远低于招股价2.89港元.今年以来该股累计跌约24%,同期恒生指数.HSI则跌逾18%.

**中国市场增长潜力大**

由于饮食习惯及经济发展的差异,中国每年的牛奶消费量只是欧美国家的十分之一左右,也只及印度的三分之一.

邓九强认为,过去十多年欧美奶业呈负增长,但中国市场才刚起步,未来的需求将会很大,目前中国人均牛奶消费量的年复合增长率达20%.

"随着城市化的进程,中国人的生活水平和收入提高,牛奶消费一定会有一个较长时间的增长."他称.

目前,公司在内地的原奶市场占有率不足2%,邓九强称,目标于2015年提升至3%,因为市场太大且分散.

现代牧业以大规模工业化作为乳牛畜牧业务模式,公司旗下每个牧场的乳牛数目介乎1-4万头不等,通过在澳纽等地进口乳牛,之後再自行繁殖,每年可繁殖出1.5万头.

邓九强并表示,由于在中国以散养方式畜牧为数不少,故内地的原奶市场供应并不缺乏,但高品质牛奶则仍然欠缺.公司通过现代化的方式,控制原奶中的微生物含量、牲畜防疫及牧场环保等方面去提高牛奶的品质.

"自三聚氰胺等(食品事故)事件发生後,内地的食品安全形势较严峻,但这(食品安全)也是全世界人类关注的主题."他说.

公司总裁高丽娜还表示,公司未来也计划发展自身的牛奶品牌,目前已有盒装牛奶进行试生产,未来亦有可能销往香港.(完)