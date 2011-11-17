〔港报社评〕加强执法兼助中小企守例--星岛日报11月17日

香港审计署查出港府在食品安全保障工夫的种种缺失,集中围绕食物营养标签的管制和执法.港府应从扩大法例管制范围和加强执法两个层面出发,把婴幼儿奶粉列入规管,在执法层面改善对其他食品的抽样、化验和公众交代时,要有秩序引导"高危"中小企遵从法例指引,减少混乱和冲击.奶粉营养标,签自律不足.食品安全中心正配合卫生署,拟备适用于香港的"母乳代用品销售守则",预计明年初完成,谘询业界和公众.至于已受强制性营养资料标签制度规管的食品,审计署对比自己抽查和食安中心抽查的结果,发现食安中心的及格率"超高",又批评食安中心曾经查出有4个样本含过量添加剂和致敏物,要供应商回收却又没有向公众发出安全警报.

做好配套,减小商户冲击.审计署抽查的商店类别,剔除了超市和百货公司,主要查湿货街市商户,以及其他小型零售店.大型超市和零售商店,有成熟的货品监控管理系统.从保障消费者知情权和市民健康的角度出发,港府增加对"高危"小型零售店的抽查,可以提高执法效率,公帑较为用得其所.另一方面,这又可能缩窄小本生意在大型超市夹缝中生存的空间.以审计署的抽查结果为例,要是执法港府抽查到小型零售店60%食品标签都有问题,纷纷要下架或者检控,势必产生混乱,众多商户感到自己被"赶尽杀绝",可能激起强烈反弹.港府在针对"高危"商户时,最好有配套措施,减轻冲击,引导零售商和供应商逐步符合营养标签制度的要求.(A06)