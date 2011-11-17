〔港报社评〕经济风险累积,不宜随意派钱--文汇报11月17日

国际货币基金组织(IMF)昨日警告,如果欧债危机恶化,有机会拖累香港经济陷入衰退,建议港府要巩固经济基础,在目前环境下,没有需要再推出派钱、代交电费等措施.事实上,外围经济不明朗因素增加,香港明年经济下行风险正在累积,港府的确需要提高危机意识,谨慎理财积谷防饥,不必与澳门攀比派钱,而需集中资源刺激经济增长,帮助最有需要的基层市民.

继曾荫权、曾俊华等港府官员连番警示香港经济或会放缓後,IMF亦发出类似的言论,显示在欧债危机的阴影笼罩下,全球经济增长放慢的机会甚大.在欧美陷于衰退的大环境下,香港作为细小的外向型经济体,难以独善其身,经济发展前景不容乐观.另一方面,由于今年香港经济保持稳定增长,港府估计将录得的可观盈馀,超出预算案目标,因此在经济放缓的情况下,是否需要如今年一样再次大手派钱,令全民受惠皆大欢喜呢?前天,澳门特首崔世安在”施政报告”宣布推出85亿澳门元的纾困措施,继续一贯派钱"传统".香港情况与澳门不同,恐怕不应亦步亦趋继续派钱,相反要做好勒紧裤带过日子的准备.

澳门经济主要靠博彩业收入为主,难以透过多元化发展增强抗逆力改善市民生活,在博彩税增加的前提下,派钱是在经济不景时为民纾困的重要手段.香港经济结构较澳门健全,可以透过进一步刺激经济,包括扶持中小企拓展出口市场等多管齐下的方法,保持经济活力,降低经济增长放缓对市民的冲击,而非简单地依赖派钱来解决问题.港府可以考虑的办法包括加大投资力度,促进大型跨境基建项目上马,藉此拉动其他行业发展.要落实这些措施,港府更加需要有忧患意识,保持有足够的财政资源应对危机,而非大手派钱削弱刺激经济的能力.经济衰退、通胀未有大幅回落,基层市民受到的冲击最大,对于这些弱势社群,港府就应该提供针对性的支援,例如调低公屋租金,增加食物、交通津贴等,这样才是善用财政盈馀,将有限资源运用到最有需要的低收入人士身上,令社会资源分配更加合理、公平.(A08)