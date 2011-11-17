〔港报社评〕共产党员学生不是问题,关键在方针是否有变--明报11月17日

香港岭南大学学生会干事会候选内阁"燎声",其中候选内阁主席廖维懿承认是中国共产党党员,导致内阁成员产生不信任,在岭大校园掀起一场小风波.廖维懿自揭党员身分,会否与党内组织纪律有扞格,此乃中共内部事务,与其他人无关;反而不少人有兴趣知道是否组织派他去岭南大学,负有任务,因为由此可以折射出中央对港方针是否有转变,即:"党的领导"会否在香港社会各个环节体现的问题.

政治信仰入党皆自由,个人选择应予尊重.大学是各种思潮、理念、价值观激盪之所,学生可以自由信仰或支持什麽政治理论和主张,另外,大学生也有选择加入政党的自由,例如港大8 18事件,被警方阻挠示威的李成康同学是民主党党员,至于有政党背景而竞逐担任校内公职,其他同学的接受程度是另一个问题.李成康的民主党员身分并未引起风波,廖维懿共产党员身分曝光後,则要宣布"不会再参加学生会竞选",此乃香港社会在这个特定时空,对民主党和共产党接受程度不同,无关是非对错.

"党人领导学生会"遭拒,反映港人与中共关系微妙.这次廖维懿在岭大所引起风波,实质是共产党员不隐瞒身分之後,若出任学生会领导职位,岭大同学是否接受的问题.事态发展,说明岭大同学现阶段不接受,廖维懿也知难而退.由此事,显示中国共产党与大多数港人的关系,仍然极其微妙,不要说中国形式的"党的领导",连由"党人领导学生会",学生也抗拒.这是岭大党员事件折射出来的重要现实意义,恐共情结并未因为回归14年而减退.(A04)