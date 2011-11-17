〔港报社评〕中港各有隐忧警惕风险恶化--信报11月17日

国基会(IMF)就中国与香港的金融及经济运行发表报告,继前天警告中国内地银行体系和地产信贷风险後,昨天的报告指出,随着外围经济恶化,香港经济明年将进一步转弱.一旦欧债危机恶化、中国经济反覆,则香港经济将面对更大波动,房地产市场亦会进一步受压回落.照目前形势观察,影响中港未来发展的风险因素确有恶化之虞;国基会的报告无疑也作出了示警.

由于欧洲债务危机的外溢风险现已蔓延至欧罗区核心经济体,法国的最高主权评级,随着财政恶化、银行体系对欧债巨大风险敞口和经济下行而显得不稳.除欧美外围风险,国基会还指出,虽然中国经济"硬着陆"机会不大,但不排除有较大幅波动.这些波动将进一步削弱香港经济的增长动力.事实上,目前中国房地产信贷对银行体系的冲击,风险随着楼价急挫而不断显现,成为中国经济稳定增长最大的内部风险来源.

由于银行的借贷主要是抵押贷款,5家最大的商业银行中,有30%至45%贷款属于此类.抵押品则大部分为房地产.一旦房地产价格跌势加剧,不仅抵押品价格将大幅萎缩,冲击银行的资本充足水平,与房地产关联的"纵向产业",包括建筑、水泥、钢材等原材料行业也将受到波及,令银行的信贷风险遽增.从多种数据反映,中国房地产市场进入调整"寒冬",迄今跌势未止.截至10月中旬,中国粗钢日产量降至今年以来最低水平,一般而言,钢铁等行业的负债水平比较高,因此,从当前发展形势看,国基会对中国银行体系风险警告的观察,委实有迹可寻.

国基会一连两天先後发表报告,指出中国及香港的金融与经济运行风险.对香港来说,经济下行最大的风险来源,在于外围因素处于动盪不稳状态,无论欧美经济持续不景对出口的冲击,或中国经济波动进一步弱化香港经济增长动力,风险都有剧化隐忧,而且经济增长的降速大于通胀,加上个人收入增长不前,使香港消费难免受到制约,增加经济下行幅度的风险,有需要加强警惕.(A02)