〔港报财经评论〕美元扮演避难所--信报11月17日

美元扮演避难所/ 苏子

德国上季GDP经修订後为按季增长0.5%,至于法国则为按季增长0.4%,由于欧盟的两大核心国家仍然可以保持经济增长,故令市场对欧罗区可能陷入双底衰退的忧虑减轻,为欧罗汇价带来支持.此外,美国公布的10月份零售量为增加0.5%,较预期的增加0.3%佳,至于11月份纽约制造业指数则由前一个月的负8.48明显回升至正0.61水平,数据反映美国目前的经济情况并非如市场所想像中的恶劣,因此同样使市场对美国可能陷入双底衰退的忧虑减低,故美元亦跌不下去.不过,由于市场的炒作焦点仍然落在愈演愈烈的欧债问题上,特别是近日意大利及西班牙的债息继续上升,加上本周日西班牙举行大选,令市场存在不少变数,故使市场目前担心欧债问题多于双底衰退,市场情绪则不断地跟随着欧债危机的发展情况走,而投资者只要对欧债危机的短期发展情况判断错误,随时会因此招致重大损失.

目前在如此变数众多的市场里进行短期投机炒作,可以说是少一点胆识也不能成事.不论看好或是看淡,只要自己对市场的信念稍有动摇,因而影响到入市的勇气,最後即使证明自己看中了市场的短期走势,结果只是得个"看"字,市场升跌多少亦与自己无关.而且面对这种异常难炒的市况,除了要具备胆识果断地入市买卖外,更要有反应特快的判断力决定何时获利或止蚀平仓,不致出现"有食唔食,罪大恶极"的恶果,如此炒作方式,可以说是只争朝夕,当中压力之大可想而知.在此市场已炒作了这麽多年,坦白说亦感到这种市况其实不是想像中那麽易赚到大钱,而且要赚钱更必须付出时间贴市炒作,故所赚到的钱可算是辛苦钱.因此,对于一般经验不多兼且未能贴市炒作的小投资者投资者而言,更不要说赚大钱了,若经过一轮炒作後,只要能做到平手或赚少许,没有输大钱已经十分幸运了.

对于那些炒作杠杆式外汇的小投资者投资者而言,目前切忌用偏高的杠杆比率入市买卖,建议杠杆比率最好控制在10倍以下水平为佳,不要用上接近20倍甚至更高水平.见过不少小投资者投资者,在使用一些非香港证监会监管的海外杠杆式外汇交易平台炒作外汇时,竟用上50倍以上的杠杆比率,结果汇价波动1%,已输去逾半资金了,而且不少最後也输清光.目前的金融市场,可以说是凶险非常,入市买卖犹如赌博,而随着时间的流逝,相信此凶险情况只会有增无减,而市场的赌博味道只会是愈来愈浓烈,小投资者投资者随时会因为其中一次押错注而输掉毕生财富.(B10)