〔港报财经评论〕严管评级机构,难消欧债疑虑--经济日报11月17日

严管评级机构,难消欧债疑虑/ 林瑞芬

欧盟二线国家的主权债息全面抽升,加上欧元下挫,美元回升,看淡的投资者昨终发难,曾质穿恒指50天线支持位18,850,收报18,960,跌387点.由于欧债疑虑难消,恒指迟早再穿50天线,退守18,000机会增.欧盟立例严打针对主权债务的投机行为,以及对国际信用评级机构的行为进行更严格限制,不排除惹来泄愤式空袭主权债务及欧元,加重相关产品的淡势.除德国外,所有主要欧元区国家的债券收益率都上升,表明历时两年的主权债务危机可能进入另一个危险阶段.有评论认为,这是市场失去耐性,加上亦日感法国亦难保AAA国债评级,故此开始攻击核心成员国家.欧债危机有波及德法迹象,何况欧元区会否有成员国家赖帐还是未知之数,银行现在可以做的是减少借贷,尽量保留充足资本,并纷纷沽资产套现,包括主权国债务,令金融市场可能陷入另一次恶性循环.

欧盟此次出招,相信亦难扭转市场对欧猪主权债务的信心,除了德国外,所有欧元区国家的债券收益率都上升,大有火烧连环船意味.欧债问题是一环扣一环,复杂多变,到近期意债危机升级,更是直指心脏地带.连欧盟执委主席巴罗佐都指欧元区目前正面临一个真正的系统性危机.引述加拿大财长费海提言论,指G20非欧洲国家财长认为不应将下次会议提前,除非欧元区使用自身资源来解决危机.费海提更称除非欧洲国家建立防火墙来保护其金融体系,否则市场会持续波动.欧盟管委莫尔许亦表示,欧洲各国政府需要执行更多已达成的措施,而非推出新措施.可见市场已缺乏耐性,欧盟勿讲多于做.

欧债问题累积多年,遇到经济前景低迷时终于爆发,并形成难解的危机.至于解决方案,极端的可以是选择违约,但需要债权人接受,欠债国亦要有承担严重後遗症的心理准备.到目前为止,走上此路可能性时机仍未成熟.二是效法美国印银纸,但结果会永久性伤害欧元信用,削弱欧元对美元的核心竞争力,这肯定是德国不想见到的,可能性亦不高.三是希望争取到改动欧元区经济规则,全面改革福利制度与产业结构,但此举知易行难,要经立法改动,争议亦会旷日持久,亦拖累全球金融市场动盪不安.(012)

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成本增货运减,航空股势少赚/ 余少文

利淡因素似乎没完没了,中资股又跌,但未摆脱上落市格局,10,000点仍是国企指数主要支持位.由于欧盟明年实施航空碳排放费,加上油价又逼近100美元,航空股明年盈利压力增加.投资者担心欧债危机恶化,中港股市齐齐下跌.中国内地股市下跌2.5%或以上,成交额增加至1,800亿元人民币.而国企指数则跌305点或2.9%,收10,332点,成交额降至143亿港元,只有10只主板H股可以逆市上升.至于红筹指数跌64点或1.7%,收3,763点,成交额增加至42亿港元.其实,人民银行下调1年期央票息率至3.4875%,已低于1年定期存款利率3.5厘.尽管并不认为会减息,但无损中国内地股民对减息的憧憬.可惜这憧憬始终敌不过欧债危机蔓延.但较为乐观,中国内地股市已调整两年,加上不少上市公司业务主要在中国内地,如银行、保险、公路、电讯等,只要中国内地经济持续增长,相信大部分上市公司业绩可以稳定增长,只是涉及国际业务的航空和航运股,所面对的业务压力较大.

当然,航空股主要收益来自国内航线,截至9月底今年累计航空运输总周转量为426亿吨公里,按年升6.9%,其中旅客周转量升11%,货邮周转量跌2%.而9月的旅客周转量升12%,当中国内航线增长11%,但整体货邮周转量同期跌5%,其中国际航线跌7%,似乎反映国际对航空货运需求在下跌,但无损航空公司盈利.东方航空(0670.HK)、中国国航(0753.HK)和南方航空(1055.HK)今年首三季盈利达58亿、79亿和59亿元人民币.至于东航、国航和南航的客座率由79.3%-83.2%不等,又以国内线的客坐率较高,国航和南航截至10月底的国内线客座率分别为83.9%和83.2%,相信中国内地经济持续增长,有助国内线增长及抵销国际线的下跌.不过,航空股仍要面对欧债引发的环球不景气问题外,还要面对国际油价进一步走高,如纽约期油再逼近100美元,昨日见99美元,更重要是欧盟明年1月1日起实施碳税.

欧盟要求进出欧盟地区的航空公司,都要通过在碳市场竞价购买相应额度的二氧化碳排放权,迫使航空业降低排放量,亦会给予85%免费配额,随後会逐年减少免费配额,到2020年便不存在配额,即要全数购买碳排放权.中国内地券商广发证券估算,国航、南航和东航明年要上缴欧盟的碳税分别为6,476万、4,890万和2,528万元人民币,对于今年首三季盈利超过58亿元人民币的上述三间航空公司而言只是小数目,也可以将成本转嫁至消费者身上,因每张机票或只增加40元人民币而已.(010)