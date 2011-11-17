〔香港数据〕8-10月失业率为3.3%,欧美经济疲弱料继续带来影响

路透香港11月17日电---香港政府周四公布,今年8-10月的失业率为3.3%,较上一季的3.2%略升.

期内就业不足率则由7-9月的1.7%跌至1.6%.

劳工及福利局局长张建宗在声明中称,由于外围经济欠佳,尤其是欧元区债务危机恶化及美国经济仍然疲弱,香港经济预料会继续受到影响,雇主在招聘人手方面仍可能会比较谨慎.

他续称,自法定最低工资实施後,劳工处平均每个工作天录得来自私人机构的职位空缺数目仍维持在超过3,000个的高水平,踏入11月情况仍然相若.

失业率(%) 就业不足率(%)

11年8-10月 3.3* 1.6*

11年7-9月 3.2 1.7

11年6-8月 3.2 1.8

11年5-7月 3.4 1.7

11年4-6月 3.5 1.8

11年3-5月 3.5 1.9

11年2-4月 3.5 1.9

11年1-3月 3.4 1.8

10年12月-11年2月 3.6 1.7

10年11月-11年1月 3.8 1.8

10年10月-12月 4.0 1.8

10年9月-11月 4.1 1.9

10年8月-10月 4.2 1.9

10年7月-9月 4.2 1.9

10年6月-8月 4.2 1.9

10年5月-7月 4.3 2.0 (完)

注: *初步数据

浏览香港数据相关新闻,请点选[HK-ECI-CMN]

浏览有关网站:(here)