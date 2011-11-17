〔路透专访〕华为已获逾40个LTE商用合同,料明年LTE销售收入倍增(更新版)

(新增细节和背景)

* 在全球获得逾40个LTE商用网络合同

* 料明年LTE商用合同销售收入翻倍

* 欧洲和亚洲是主要的订单来源

记者 黄运涛/李千仪

路透香港11月17日电---全球第二大电信设备制造商--华为技术有限公司[HWT.UL]周四称,目前在全球已获得超过40个LTE商用网络合同,预计明年来自LTE商用合同的销售收入将翻倍.

华为LTE产品线总裁应为民在参加"亚洲移动通信大会"间歇接受路透专访时做上述表示.他并称,在上述40多个LTE合同中,已有19个正式发布并投入使用.

"欧洲和亚洲的客户是主要的订单来源,而美洲的建设量目前没有欧洲大."他说.

和黄电讯、日本软银(SOFTBANK)(9984.T)和NTT DOCOMO(9437.T)等都已发布了LTE商用网络.软银在日本东京、名古屋和大阪等城市的基站就由华为承建.

LTE是长期演进技术(Long Term Evolution)的英文首字母缩写,很多大型电信运营商把LTE看作第四代移动通讯(4G)的新标准,计划倾注大量资金打造更高速度的网络.

应为民称,总体来看,全球LTE的建设进程明显快于当初3G的发展历史,预计2013年全球LTE投资将迎来一个高峰.他并表示,LTE业务收入目前占华为收入比例相对较小,不足10%,但增速远高于公司整体水平.

华为今年的营收目标是增长10%至310亿美元,而上年增速为24.2%.

"虽然很多运营商已开始建设4G网络,但产业链要真正成熟,还需要有更多配套的终端消费产品,比如4G手机的手机和软件应用等."他说.

华为正大胆"押宝"谷歌(GOOG.O)的Android手机操作系统,其生产的智能手机基本上都采用该系统.华为冀望未来三年内手机发货量进入全球前三,收入进入全球前五.

华为在中国的主要竞争对手--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)此前表示,计划年内在美国推出LTE终端产品,但没有说明这些LTE终端产品是否包括手机、数据卡和平板电脑.

美国Verizon Wireless(VZ.N)(VOD.L)和AT&T(T.N)是首批大规模建设LTE网络的运营商,爱立信(ERICb.ST)和阿尔卡特-朗讯ALUA.PA为这两公司提供设备.而华为和中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)目前尚没有在美国市场赢得过电信设备的订单.

"我们在美国市场还在努力."应为民说.

虽然一直未能成功叩开美国市场的大门,但华为对该市场仍寄予厚望.本周,华为副董事长郭平在接受路透独家访问时表示,将在美国进行长期投资,不会因短期挑战而放弃.[ID:nCH0087217](完)