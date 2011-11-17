〔香港股市〕恒生指数收低0.8%,为连续第三日下跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月17日电---香港股市周四连续第三日收低,中资地产股跌势最重,市场成交低迷,因欧债危机蔓延疑虑升温,令投资者离场.
恒生指数.HSI收低0.76%,至18,817.47点.恒生国企指数.HSCE收跌1%,至10,228.65点.
C沪综指缩量收跌至三周低位,金融和地产等权重股继续拖累大盘.沪综指收报2,463.046点,跌3.913点,或0.16%.[.SSCN]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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