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市场报道 | 2011年 11月 17日 星期四 16:24 BJT

〔香港股市〕恒生指数收低0.8%,为连续第三日下跌

路透香港11月17日电---香港股市周四连续第三日收低,中资地产股跌势最重,市场成交低迷,因欧债危机蔓延疑虑升温,令投资者离场.

恒生指数.HSI收低0.76%,至18,817.47点.恒生国企指数.HSCE收跌1%,至10,228.65点.

C沪综指缩量收跌至三周低位,金融和地产等权重股继续拖累大盘.沪综指收报2,463.046点,跌3.913点,或0.16%.[.SSCN]

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