《香港报摘》--经济日报11月18日

* 要闻版头条:

--西班牙拍债结果令人失望,孳息创近7厘新高,避险资金流向美德国债,令法德息差升越2厘新高,加上多种拆息高企,信贷紧缩风险加剧,欧银融资紧张,银行股拖累欧股下滑,但美数据佳,令美股一度喘稳,惟午市再急挫.

* 其他:

--一众大小新股继续抢在12月初登场,最新包括日资时装股巴罗克(Baroque)暂拟12月1日招股.反观募资约156亿港元的内地第三大券商海通证券(600837.SS)或等到12月中才出台,以免跟新华人寿等硬撼.

--特首战将进入更炽热的搏击对垒,梁振英昨抢先宣告于本月27日公布参选,唐英年亦预告本月底参选.一直被喻为大热的唐英年,昨强调"中央并无钦点任何人".

--汇丰(0005.HK)公布三年内在港削减3,000职位後,11月初已开始落实裁员计划.银行内部盛传,第二轮的裁员将在11月底至12月初开始,估计将有超过8至10个部门受到影响.

--莎莎国际(0178.HK)主席郭少明表示,内地亏损加大因各项开支成本都较预期多;公司在维持全年2.4亿港元的资本开支预算不变下,将大削内地开店目标,计划在明年3月底前将内地门店总数增至53间,较早前目标减少17间.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.