《香港报摘》--经济日报11月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--西班牙拍债结果令人失望,孳息创近7厘新高,避险资金流向美德国债,令法德息差升越2厘新高,加上多种拆息高企,信贷紧缩风险加剧,欧银融资紧张,银行股拖累欧股下滑,但美数据佳,令美股一度喘稳,惟午市再急挫.
* 其他:
--一众大小新股继续抢在12月初登场,最新包括日资时装股巴罗克(Baroque)暂拟12月1日招股.反观募资约156亿港元的内地第三大券商海通证券(600837.SS)或等到12月中才出台,以免跟新华人寿等硬撼.
--特首战将进入更炽热的搏击对垒,梁振英昨抢先宣告于本月27日公布参选,唐英年亦预告本月底参选.一直被喻为大热的唐英年,昨强调"中央并无钦点任何人".
--汇丰(0005.HK)公布三年内在港削减3,000职位後,11月初已开始落实裁员计划.银行内部盛传,第二轮的裁员将在11月底至12月初开始,估计将有超过8至10个部门受到影响.
--莎莎国际(0178.HK)主席郭少明表示,内地亏损加大因各项开支成本都较预期多;公司在维持全年2.4亿港元的资本开支预算不变下,将大削内地开店目标,计划在明年3月底前将内地门店总数增至53间,较早前目标减少17间.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。