《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月18日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7878港元HKD=)
美国股市周四收跌,道琼工业指数.DJI收跌134.86点,或1.13%,报11,770.73点;对欧债危机的担忧加剧导致标普500指数突然跌穿一关键技术位,促使投资者不加思索抛售离场.[ID:nCN1227570]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 187.540 -4.61 55037 14.605 -3.53
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.080 -4.35 175671 3.763 -4.00
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.670 -0.96 312987 75.806 -1.04
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 38.730 -3.54 392903 20.108 -3.33
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 127.480 -2.33 123523 9.928 -2.48
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.200 -0.80 72023 7.881 -1.97
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 37.660 -2.03 570762 58.658 -2.64
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.820 0.56 44269 4.737 -2.14
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.050 -0.09 458081 16.393 -2.07
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 25.170 -3.67 214507 19.602 -4.85
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 19.990 -0.10 65463 3.892 -2.46
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.940 -2.88 33626 4.040 -3.11
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.380 -4.62 15814 1.431 -51.64
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.450 -1.61 94273 0.382 -4.60 (完)
--整理 梁慧仪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。