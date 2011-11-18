《香港报摘》--信报11月18日

* 头版头条:

--今年年初多家民企相继被发现账目出现问题,本港缺乏国际认可的独立审计监管机构受市场关注.香港会计师公会计划年内就就行业监管建议改革,向政府递交详细报告;公会妥协向政府交出监督权,由财务汇报局负责监督上市公司核数师的工作;如果政府明年展开公众谘询,估计最快2013年实行.

* 其他:

--新华人寿继日前获中证监批准其A、H股上市大计後,据市场消息透露,港交所(0388.HK)昨天也原则上通过其H股发行计划,公司有意最快于下周一便展开招股前推介.

--富力地产(2777.HK)董事长李思廉表示,公司有信心全年销售可达标,并预期明年可保持增长25%.市场估计,其特别安排或与降价促销、赠送优惠等有关.

--太阳能多晶硅龙头保利协鑫(3800.HK)最近动作频频,除决定持续扩产外,昨天又与中国广东核电集团旗下中广核太阳能开发订立合作框架协议,共同开发位于山西省大同市的大型光伏电站项目,项目总产能达到1GW.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.