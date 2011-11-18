《香港重要政经日程》--11月18日-11月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
11月18日(周五)
--14:00 北青传媒(1000.HK)股东特别大会.
--11:00 新时代能源(0166.HK)股东特别大会.
-- 金宝宝(1239.HK)首日挂牌.
*-- 仁恒实业(8012.HK)首日挂牌.
-- 中国富强金融(0290.HK)公布中期业绩.
-- 永恒策略(0764.HK)公布特别派息.
-- 大唐投资国际(1160.HK)公布中期业绩.
-- 百盛集团(3368.HK)公布第三季业绩.
=====================近日香港主要政经消息===========================
11月21日(周一)
-- 昌明投资(1196.HK)公布中期业绩.
-- 环科国际(0657.HK)公布中期业绩.
-- 香港经济日报(0423.HK)公布中期业绩.
-- 银基集团(0886.HK)公布中期业绩.
-- 耀莱集团(0970.HK)公布中期业绩.
-- 承达国际(2288.HK)公布中期业绩.
-- 第一德胜(0918.HK)公布中期业绩.
--10:00 现代教育(1082.HK)股东周年大会.
--11:00 新世界百货(0825.HK)股东周年大会.
--11:45 新创建(0659.HK)股东周年大会.
--15:30 玖龙纸业(2689.HK)股东周年大会.
11月22日(周二)
-- 公布10月份消费物价指数.
-- 耀才证券(1428.HK)公布中期业绩.
-- 资本策略(0497.HK)公布中期业绩.
-- 金山工业(0040.HK)公布中期业绩.
-- 华宝国际(0336.HK)公布中期业绩.
-- 中国微电子(0139.HK)公布中期业绩.
-- 丽悦酒店(2266.HK)公布中期业绩.
-- 南南资源(1229.HK)公布中期业绩.
--10:00 毅兴行(1047.HK)股东周年大会.
--10:00 升冈国际(0485.HK)股东特别大会.
--11:00 新世界中国0917.HK股东周年大会.
--11:45 新世界发展(0017.HK)股东周年大会.
--14:00 中海集运(2866.HK)在中国举行股东特别大会.
--14:30 明丰珠宝(0860.HK)股东特别大会.
--16:30 御泰中彩控股(0555.HK)股东特别大会.
11月23日(周三)
-- 中国车辆零部件(1269.HK)首日挂牌.
-- 中国环保科技(0646.HK)公布中期业绩.
-- 中港照相(1123.HK)公布中期业绩.
-- 中信21世纪(0241.HK)公布中期业绩.
-- 香港兴业(0480.HK)公布中期业绩.
-- 万保刚(1213.HK)公布中期业绩.
-- 现代美容(0919.HK)公布中期业绩.
-- Sincere Watch(0444.HK)公布中期业绩.
-- 神州资源(0223.HK)公布中期业绩.
-- 信佳国际(0912.HK)公布中期业绩.
-- 冠捷科技(0903.HK)公布中期业绩.
--10:00 海域集团(1220.HK)股东特别大会.
--10:30 中油燃气(0603.HK)股东特别大会.
--11:00 光汇石油(0933.HK)股东周年大会.
--14:00 恒盛地产(0845.HK)股东特别大会.
--15:00 卜蜂莲花(0121.HK)股东特别大会.
11月24日(周四)
-- 广豪国际(0844.HK)首日挂牌.
-- 公布10月份出入口数字.
-- 阿里巴巴1688.HK公布第三季业绩.
-- 包浩斯(0483.HK)公布中期业绩.
-- 百灵达国际(2326.HK)公布中期业绩.
-- 超越集团(0147.HK)公布中期业绩.
-- 俊和发展(0711.HK)公布中期业绩.
-- 远东发展(0035.HK)公布中期业绩.
-- 富士高(0927.HK)公布中期业绩.
-- 金源米业(0677.HK)公布中期业绩.
-- 高银地产(0283.HK)公布中期业绩.
-- 金山软件(3888.HK)公布中期业绩.
-- 理文造纸(2314.HK)公布中期业绩.
-- 创维数码(0751.HK)公布中期业绩.
-- 大昌集团(0088.HK)公布中期业绩.
--09:00 太平洋实业(0767.HK)股东特别大会.
--09:30 中国工商银行(1398.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 琥珀能源(0090.HK)股东特别大会.
--10:00 深高速(0548.HK)在中国举行股东特别大会.
*--11:30 冠捷科技(0903.HK)第三季业绩记者招待会.
*11月25日(周五)
-- 木薯资源(0841.HK)公布中期业绩.
-- 润讯通信(0989.HK)公布中期业绩.
-- 庄士中国(0298.HK)公布中期业绩.
-- 文化传信(0343.HK)公布中期业绩.
-- 东星能源(0668.HK)公布中期业绩.
-- 精优药业(0858.HK)公布中期业绩.
-- 远东酒店(0037.HK)公布中期业绩.
-- 福田实业(0420.HK)公布中期业绩.
-- 汉登控股0448.HK公布中期业绩.
-- 德祥企业(0372.HK)公布中期业绩.
-- 德祥地产(0199.HK)公布中期业绩.
-- 景福集团(0280.HK)公布中期业绩.
-- 信星集团(1170.HK)公布中期业绩.
-- 龙润茶(2898.HK)公布中期业绩.
-- 盈进集团(1386.HK)公布中期业绩.
--10:00 中国国航(0753.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 北京建设(0925.HK)股东特别大会.
--11:00 中国户外媒体(0254.HK)股东周年大会.
--11:00 金威资源(0109.HK)股东周年大会.
--14:30 国浩集团(0053.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。