〔港报财经评论〕资金流入日圆避险--信报11月18日

资金流入日圆避险/ 苏子

日圆在日本政府连番干预下仍跌不下去,美元兑日圆则在美元整体走势已有回升迹象时仍然呈现疲不能兴的异常现象,大量閒置资金继续把日圆视作理想的避险货币.日圆与美元同为市场认同的理想避险货币,而美元兑日圆表现疲弱,则反映市场上的避险资金普遍认为,即使日圆一直存在着日本政府随时可能入市干预的风险因素,但此风险因素仍较把大量避险资金单独投进美元的风险低,不少避险资金只视干预为趁低买入日圆的良机;毕竟美国联储局仍然存在着推出不利美元後市的QE3措施.

在各国央行大印银纸下,市场上并不缺钱,但由于市场上大量较保守的资金在四出寻找投资机会後却发现机会不多,故只好被迫把这些资金停泊在一些低风险低回报的投资工具上,以静待投资机会的出现;由于这些低风险低回报的投资工具有一个特点,便是要有高度的流通性及市场深度,而具有此特点的投资工具,目前只有美元(包括美债)及日圆.由于本应大跌的日圆目前表现较美元更佳,这意味着市场上大量的资金实在找不到更佳的投资机会,故只好在别无选择下把资金投放在日圆上而已.然而,这却反映一个现实,便是目前的投资市场正欠缺较保守的中长线资金支撑,这些资金也跑去了买入所谓低风险低回报的投资工具上,例如美元及日圆,目前投资市场上馀下的,相信大部分也是那些要争取表现的投机资金,但在一个这样充斥着投机资金的市场里,价格的走势只会显得更为波动,而且价格的短期上落更不用任何基本因素支持,只要有"傻钱"跟风入市便可以了.

这样的一个畸形市场,试问一般散户投资者又怎能轻易地站在赢家之列呢?不输大钱已偷笑了.後市日圆汇价若一直跌不下去,将意味着投资市场上的投机味道只会有增无减,故一般投资者实在不应贸然入市买卖以免输无谓钱.相信在可见的将来,美元兑日圆极难升破今年4月的85.52高位,故在未来一段长时间里,预料目前市场畸形情况只会持续下去.因此,对于那些自问是较为保守的投资者而言,面对这个暂时仍会持续下去的畸形市场,可以做的便是像那些避险资金般把不容有失的资金投放在低风险低回报的投资工具上,而会选择美元多于日圆,因日圆始终要面对干预的风险.(B10)