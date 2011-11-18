〔港报财经评论〕"迷失十年"下股市有活路?--经济日报11月18日

"迷失十年"下股市有活路?/ 林瑞芬

古有条条大路通罗马,现有通不到意债是欧元区末路.IMF总裁拉加德早前警告,欧债危机下,环球经济或出现低增长、高失业率之"迷失10年"风险.眼见日本迷失10年又10年,股市表现差劲确可怕,但花旗指还会有例外.财政不稳欧洲国家主权债火头处处,随着近月发展,意债与希债,大小立见,所以之後已不能单看希债情况为指标,就算续到债,只要意债息率仍在抽升,政治压力抑制削赤进度,市场随时都会加速拉紧神经,故若通不到意债,确是欧元区之末路.欧美银行业寒冬渐浓.欧洲央行虽再次买入意大利和西班牙的10年期国债,但抑制收益率上涨效果有限,可见此套已不管用.

迷失下企业生存之道.花旗报告指出,日本走过两个"迷失10年",90年代10年复式年均实质GDP增长只有1.4%,而2000年代的10年为0.7%以下,股市表现差劲,年均分别下跌3%及5%,确令投资者心寒.惟若统计过去欧洲多国曾在经济或行业发生过的"迷失10年",股市表现又非只是死路一条.如瑞典1988年开始、英国1974年开始、意大利1990年开始的"迷失10年"之下,股市表现正面.

当中原因,花旗认为是同期市场通胀率相对高、估值起始点相对低,以及公司盈利有所增加所致.由此结论,公司要在"迷失10年"之下生存,至少具备以下条件.一是产品定价能力高,二是能制造产品的需求,三是公司有效管理成本以保障收入稳固性,四是得益于"去股权化"(De-equitisation).股神巴菲特最近入股的IBM,花旗就认为具备此生存条件,另外一只是汇丰控股(0005.HK).盈利放缓难免累股价.较早前认为中联重科(1157.HK)是政策受惠股,波动市中的暖水袋,但近日该股急挫,坦言跌眼镜.中联重科昨跌7%,收报8.54港元,其主要原因是公司CEO自动投案预计中国对起重机和挖掘机的需求明年将继续放缓.如敏华控股(1999.HK),周三公布截至9月底止中期收入按年增长7.4%,至21.3亿港元,但纯利按年倒退61.6%,至1.43亿港元,公司股价当日微跌1.7%.敏华业绩报告并谓集团下半年会积极提高销量及降低成本,代替产品价格提升,从而令毛利率上升,公司主席亦会回购,股价昨弹升逾8%至4.38港元,或许已反映了有关因素.(010)