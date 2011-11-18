〔港报社评〕劳资矛盾明年恐激化--星岛日报11月18日

失业率半年来首度回升,似乎预示雇主招聘意欲未必再如早前旺盛,原因是担心经济逆转会影响生意,为保利润甚至生存,支出转趋审慎,面对通胀依然高企,来年薪酬调整角力可能加剧,埋下明年劳资关系转趋紧张的伏线.

港府昨日公布今年8月至10月失业率是3.3%,是半年来首次回升.香港经过金融海啸,失业率由2009年夏天的5.5%高峰,逐步回落至今夏的3.2%,过去两年春天都曾经有过0.1%的轻微反弹,总体趋势则仍然向下.不过,这次气氛大不相同,有经济学者视为失业率止跌回升的讯号.

香港经济处于"技术性衰退"边缘,欧美经济疲弱,香港受到当地消费者比前紧缩钱包的打击,出口大幅放缓,就算圣诞旺季都旺不到哪里去,主要靠旅游和相关消费行业的强劲增长来顶住,第三季经济比第二季稍微增长了0.1%,才不致出现连续两季倒退的"技术性衰退"局面,过了圣诞及春节旅游消费高潮期後,明年经济要面对相当严峻的挑战.

雇主忧虑生意不再如往年易做,要未雨绸缪,出口等行业实际上已开始要勒紧裤头,员工薪酬等各项开支算盘会打得紧一点.员工方面却觉得应该分享早前好景时期企业利润的成果,尤其是今年没有直接受惠于法定最低工资的员工,希望加薪幅度能够追上高企的通胀.劳工议题向来是热门的利益再分配题材,遇上来年增长随时出现柺点,企业盘算和雇员期望之间有较大的落差,在选举年的炽烈气氛下,任何不满都容易火上加油,有可能催生较多的集体抗争场面,形式不一而足,成为港府平稳换届的挑战. (A06)