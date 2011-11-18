〔港报社评〕调整最低工资,顾及企业负担--文汇报11月18日

最低工资委员会为检讨实施半年的最低工资水平作首轮大规模谘询,目前商界倾向于维持时薪28港元,劳工界则要求将最低工资水平最少调高至时薪33港元.香港通胀仍处高位,劳方要求调升最低工资以抵消通胀可以理解.然而,最低工资的调整还要考虑整体经济环境及企业的负担能力,并非越高越好.现时环球经济持续不明朗,加上成本大幅上涨,对中小企盈利已造成打击,如果再大幅上调最低工资,将令企业百上加斤.同时,社会也不应将扶助基层的责任都推到最低工资上,港府应主动承担更多的扶贫责任.

如果将最低工资由28元急升至33元,升幅接近20%,幅度不但远远高于通胀,而且就算是在经济畅旺之时,也鲜有划一提高员工薪金两成的做法.同时,最低工资在5月份时才正式落实,企业刚刚适应,现在就突然大幅加薪近20%,不少企业将难以负担.

最低工资立法的出发点是保障基层雇员收入处于合理水平,社会不应将过多的福利责任投放到最低工资之上.固然,基层市民生活困难,社会必须施以援手,但解决的办法并非是一味将最低工资推高,这不啻是将社会福利的责任转移到私人企业身上,对企业并不公平.扶助基层市民不能单靠最低工资,更重要的是港府必须承担最大的责任,早前推出的交通津贴计划正是其一,港府未来应根据实际情况继续推出扶贫措施,协助市民渡过难关.同时,港府应加快推动经济转型,保持经济动力,以减轻不同阶层市民在通胀下的压力. (A05)