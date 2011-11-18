〔港报社评〕两大新变数呼唤政府山保育发展新方案--明报11月18日

香港新政府总部搬到金钟添马舰之後,原政府山的保育发展安排,一直备受关注,港府周二公布修订旧政府总部西座重建计划,大幅减少商场面积,降低重建计划的商业味道.新计划较为平衡保育与发展,不过,政府山之保育和发展,还须顾及两大要素,其一是特首上月提出东九龙的新发展计划,其二是政府山与港府有关的氛围和相关的连系,计划应减少私人发展的色彩,不要变成商业营运项目,会较符合"保育中环"的原旨.

西座重建计划对附近一带交通的影响,据政府所作评估,透过道路设计和交通管理,初步结论不会造成重大影响.这个结论是否符合实际情况,值得质疑.众所周知,西座所坐落皇后大道中路段,交通挤塞程度,驾驶者闻之而色变,按新计划虽有行人天桥疏导人流,但是32 层办公大厦所带来的车流增长,对路段交通影响"并不重大"?中区路面交通的饱和状态,若以交通管理就可以对应,则现在的挤塞,运输官员就要问责.

古物谘询委员会下周三举行会议,讨论对西座进行历史建筑评级,有委员认为,2009 年专家对总部作分拆评估,但是两年来保育风气转变,较多强调整体考虑和融合,倡议就保育政府山再做评估.随着甲级写字楼供应已经出现东九龙这个重大变数,以及更多人关注政府在保育政府山的角色,为了寻求发展与保育的较佳平衡,政府有必要重新检视整个项目,以达至2009年曾荫权在施政报告提出"保育中环"的原旨精神. (A04)