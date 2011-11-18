〔港报社评〕失业回升一叶知秋未雨绸缪纾解民困--信报11月18日

香港政府统计处昨日公布最新就业数据,今年8月至10月的失业率回升0.1%至3.3%,为今年2月至4月以来首次出现升幅.尽管升幅微不足道,但一叶知秋,金融海啸以後2009年失业率由5.2%高位回落的趋势可能已经终结,未来的岁月,随着外围经济因素变坏,香港经济增长势将放缓,失业率大有可能回升至4%或以上.

事实上,香港行政长官曾荫权早前接受美国传媒访问时,已经明确指出,随着欧债危机冲击全球市场,香港经济今年第三季可能会陷入短期"技术性"衰退.其後,港府公布今年第三季本港经济增长4.3%,较第二季的5.3%回落1%,经季节性调节後,本地生产总值实质微升0.1%,虽未出现“技术性”衰退,但今年的最新经济增长已经修订为5%,较去年的7%显着下跌,说明经济放缓已是不争的事实.

香港最亟待解决的是在职贫穷,以及因此而带来的社会贫富悬殊恶化问题.即使最低工资政策经已实行,有关劳工也不会显着受惠.由于香港经济带来的负财富效应,都在在影响香港劳工的实际收入,令在职贫穷问题恶化,即使有工做,亦可以长期入不敷支,还未计通胀猛烈对日常生活造成的沉重压力.

以曾荫权为首的特区政府虽然已经居安思危,充分意识到潜在的经济危机,但只出口术提出忠告显然并不足够,在制订下年度的预算案中,一定要有实质措施纾解民困,否则只会重蹈覆辙,惹来社会极大反弹,为香港社会经济增添不稳因素. (A02)