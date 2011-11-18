〔港报社评〕中国要楼价跌 但又不能大跌--经济日报11月18日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
中国楼市山雨欲来,楼价处于转角市,有中国智囊昨日更预测,楼价可能重挫30%.惟中国当前政经形势下,中国虽要楼价跌,但又承受不起大跌,若楼价能下跌10%并横行,待人民收入增加,消化偏高楼价,最符合中国利益.
中国楼市近期气氛转差,已有专家开始猜测珠三角、上海等地楼价,要大跌30%.前银监会主席刘明康早前更称,中国银行体系可承受楼价下挫50%,更惹外界猜测中国容许楼价暴跌一半.中国政策十分明确,就是要楼价下跌,皆因楼市不但是经济问题,更是民生与政治的重大问题,楼价高涨不但导致中国蜗居民怨沸腾,亦会带来泡沫风险.中国去年4月起无所不用其极,出台限贷、限价、限购等措施,誓要拆除楼价飙升造成的大炸弹.
尤其是"平民总理"温家宝,已三番四次向国民承诺,要将楼价降到合理水平.故楼价不跌,後年初退休的温家宝,更难向国民交代.惟楼价是否要重挫30%成,才最符合中央利益呢?答案明显不是.楼市已绑架中国经济增长和就业,涉及60至70个行业,楼市大跌势必牵一发而动全身,严重冲击经济.因此,最符合中央利益的,是楼价跌幅约10%後,便让其不升又不跌地横行一段时间,待民众收入持续增加,消化偏高楼价的水平.在当前形势下,中国有政治、经济需要,要令楼价下跌,但又不能让其大跌.楼价不跌,中央难向人民交代.但楼价大跌,又会出现新的经济、社会问题.故此,能否如中国所愿地调控楼价,则是其施政一大考验. (A06)
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。