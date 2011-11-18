《香港报摘》--其他报纸重要消息11月18日

* 明报:

--永亨银行宣布,即日起推出年利率达1.5厘的人民币定存优惠,较对手略为进取.有银行业人士相信,当前本港人民币流动性未见特别绷紧,预计其他银行跟随加息以吸纳人民币存款的机会不大.

--台中市长胡志强表示,位于台中市的"台中水湳经贸生态园区"正来港招商,投资总额约1,310.4亿港元,其中重点发展的台中国际经贸区"清翠园",面积16.56公顷,涉及投资金额约234亿港元.

* 星岛日报:

--汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)于本月初推出的三个月1.65厘定期存款优惠计划,铁定如期于今天结束.汇丰发言人表示,该行不会延长定存推广期.

--香港交易所(0388.HK)向业界发出通函,表示本月28日开始,经纪可经由香港结算安排"双币双股"兑换,即投资者可将港元和人民币股份双向转换.

* 苹果日报:

--香港便服零售商--佐丹奴(0709.HK)公布,7-9月第三季营业额按年升18.58%至13.34亿港元,较上半年的23.96%增长有所放缓.

* 东方日报:

--新世界发展(0017.HK)及新创建(0659.HK)联合公布,新创建旗下Moscan购入Widefaith全部已发行股份之额外10%,总代价约4.01亿美元(约31.33亿港元).而Widefaith透过旗下公司持有杭州绕城公路权益.

--中国奥园(3883.HK)公布,今年1-10月,公司录得总合同销售额约39.5亿元人民币,总合同销售面积约42.78万平方米,平均销售价为每平方米约9,200元人民币.

* 文汇报:

--巴克莱集团旗下从事财富管理的巴克莱财富表示,将主攻大中华区内高端客户,期望在未来三年,将分区内管理资产增加两倍以上.

--世茂房地产(0813.HK)公布,集团主席许荣茂分别于11日及16日先後增持合共3,787,069股公司股份,截至周三(16日)其持有股份数目约21.96亿股,占公司已发行股份63.36%.

* 大公报:

--上海实业(0363.HK)旗下上实城市开发(0563.HK)主席蔡育天表示,面对中央持续调控楼市,虽然集团旗下楼盘未见降价压力,但销售情况确受到一定影响,预期今年仍可完成80亿元人民币的合约销售目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.