《独家新闻》中兴通讯冀望跻身全球电信设备供应商前三名--总裁(更新版)

(新增细节和背景)

* 与全球前30家大型运营商建立供货关系

* 冀望海外市场收入占比提升至60%-70%

* 对进入美国市场持乐观态度,以手机开局

* 经营重心转向智能手机:目标今年占手机收入30%

记者 黄运涛/李千仪

路透香港11月18日电---全球第五大电信设备制造商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)正冀望跻身全球前三行列,并预计海外市场收入占比未来逐步提升至60%-70%.今年的收入目标则为同比增长30%,且于年底前在北美以外市场成为全球前30家最大电信运营商的网络设备供应商.

中兴总裁史立荣在港出席亚洲移动通信大会时接受路透专访并表示,眼下虽然欧美经济走势疲弱,但中兴所受影响有限,尤其在欧洲市场,其与大型电信公司在手机和系统设备上的业务预计明年仍将呈增长态势.

"虽然中兴在全球电信系统设备市场是老五,但业务增速在行业中最快,未来进入全球前三名,我觉得还是非常有希望的."但他并没有对进入前三的目标时间做进一步说明.

电信产业正迎来一轮新的设备更新换代周期,许多运营商计划将网络升级到速度更快、网络承载能力更强的4G(LTE)网络.市场调研机构Dell'Oro预计,到2014年全球LTE市场规模将超过60亿美元.

中兴冀望抓住全球无线网络扩容与升级的商机,公司于9月底宣布与日本软银(9984.T)达成合作,为後者建设4G网络,该网络将覆盖日本90%以上的人口;中兴此前还为和记黄埔0013.HK在瑞典部署LTE TDD/FDD融合的4G商用网络.截至目前,中兴在全球拿下28个LTE商用网络合同.

"我们也参与了主要运营商的LTE测试网络项目,几乎无一遗漏."史立荣补充称.

全球现时有五家主要的电信设备供应商,除中兴和华为[HWT.UL]外,还有爱立信(ERICb.ST)、诺基亚西门子[NSN.UL]和阿尔卡特-朗讯ALUA.PA.破产的北电和出售无线网络业务的摩托罗拉在上一轮设备商洗牌中被淘汰出局.

**对进入美国市场持乐观态度**

不过迄今为止,中兴和华为皆未赢得美国主要电信运营商的合同,但手机等终端产品已开始在美国销售.虽未能成功叩开美国系统设备领域的大门,但中兴对该市场仍寄予厚望.

美国是全球最大的电信市场之一,Verizon Wireless(VZ.N)(VOD.L)和AT&T(T.N)亦为首批大规模建设LTE网络的运营商,爱立信和阿尔卡特-朗讯为这两家公司提供设备.

"虽然暂时有一些困难,但我对美国市场的看法还是积极正面的."史立荣称,"系统设备产品没能进入美国市场,我们反思,主要还是自己努力不够.如果我们能拿出一些让客户无法拒绝的产品,就有很大的机会进入."

中兴2010年海外市场收入380.66亿元人民币,占总收入54%,其中来自欧美地区的收入劲增50%,首次成为海外收入比重最大的区域.

不过,受累于推行市场规模扩张策略等因素的影响,中兴今年上半年净利同比下降12.3%,为2007年以来首次业绩下滑.德银分析师稍早在一份研究报告中称,宏观经济的不确性和较高的财务成本可能给中兴的利润增长带来压力,但仍维持"买入"评级,因预期其利润将于2012年起改善.

据汤森路透Thomson One Analytics数据,市场平均预测其2011年全年收入为858.34亿元人民币,同比增长22%;30位分析师对其H股的平均目标股价约为28港元.

中兴通讯H股早盘初段报23.85港元,涨0.85%;过去一个月则累计上涨7.4%.

**经营重心转向智能手机**

包括平板电脑和智能手机在内的新型移动设备是近来科技领域的亮点,而中兴亦对炙手可热的消费电子品市场寄予厚望.

根据ABI Research、IDC、Strategy Analytics等第三方调研机构发布的2011年第三季度报告,中兴均被列为全球第四大手机制造商.而IDC的数据显示,在前五大手机公司里,中兴与苹果(AAPL.O)是仅有两家保持30%以上增速的厂商.

史立荣表示,在手机业务领域,现时已不将出货量做为最主要的目标,而开始将研发和市场投入的重点转向利润率更高的智能手机,目标为今年智能手机销售收入占手机整体业务收入的30%.

"很多价格比较便宜的手机和市场,我们已经放弃了不少,前几年我们还做的一些低端产品,现在都不做了.追求数量不是我们最主要的目标."他说.中兴早先曾提出手机收入占公司总收入半壁江山的目标,但尚未实现,最近五年一直维持在27%左右.

以运营商定制手机起家的中兴,在市场宣传上一直比较低调,但近年来正将战略调整为提高单机价格和品牌影响力,把研发和市场投入的重点转向智能手机.中兴过去生产的手机机身鲜能看到公司的LOGO,但现在,贴上ZTE的品牌标识却成为"规定动作".

中兴本月初与美国运营商Sprint在纽约高调地推出智能手机ZTE Warp,这是中兴首次在美国与运营商以联合品牌的形式推出高端智能手机.ZTE Warp是中兴一款热卖的明星机型Skate的美国版本,自今年9月,Skate先後在巴西、西班牙、英国、德国、匈牙利、香港等地上市.

"通过明星手机带动局部市场,通过局部市场的崛起带动全球市场.如果欧洲、美国、日本和中国这四个市场的品牌做得好,中兴在全球的品牌也就起来了."史立荣称.

中兴正大胆"押宝"谷歌(GOOG.O)的Android手机操作系统,其生产的智能手机基本上都采用该系统.不过,在谷歌收购摩托罗拉移动(MMI.N)後,业界普遍担忧,其成为谷歌子公司後将获得後者更多"优待".虽然谷歌一再申明会对所有硬件厂商一视同仁,但中兴与其他手机大厂开始考虑分散风险,而非将鸡蛋全部放入一个篮子.

史立荣还透露,拟于本月在法国和英国发布基于Windows操作系统的手机--Tania,但尚未公布在中国市场的发布计划.

"看起来,眼下海外市场更有前途,因为中兴在这些市场销售了更多先进的终端,比如智能手机,有一些款式的手机甚至在中国都买不到."三星证券分析师Zona Chen在此前的一个采访中称.

中兴2011年手机出货量目标为8,000万台以上(智能手机占1,200万台),高于其在中国的主要竞争对手华为,後者亦正将手机等消费电子产品做为新的增长点.(完)