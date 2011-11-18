〔表格〕百盛商业第三季度净利2.57亿元人民币,按年增12.6%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月18日电---百盛商业集团有限公司(3368.HK)周五宣布,截至2011年9月30日为止三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年7-9月 2010年同期
净利 257.33 228.54
经营收益总额 1,161.09 1,018.80
2011年1-9月 2010年同期
净利 842.09 733.44
经营收益总额 3,615.80 3,170.05
注:百盛商业为中国百货零售商.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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