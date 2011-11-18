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市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 16:25 BJT

〔表格〕百盛商业第三季度净利2.57亿元人民币,按年增12.6%

路透香港11月18日电---百盛商业集团有限公司(3368.HK)周五宣布,截至2011年9月30日为止三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年7-9月 2010年同期

净利 257.33 228.54

经营收益总额 1,161.09 1,018.80

2011年1-9月 2010年同期

净利 842.09 733.44

经营收益总额 3,615.80 3,170.05

注:百盛商业为中国百货零售商.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

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