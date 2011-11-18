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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 13:35 BJT

〔香港经济〕10月提交破产呈请书数目按月减1.4%,按年则跌6.7%

路透香港11月18日电---香港破产管理署周五公布数据指出,10月份提交破产呈请书的数目为623宗,按月减少1.4%,按年则跌6.7%

根据该署刊载于网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,今年首十个月提交破产呈请书的宗数累计为6,765宗,按年减少12.3%

首十个月发出接管/破产令的数目为6,654宗,较去年同期下跌15.5%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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