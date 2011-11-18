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亚洲 | 2011年 11月 18日 星期五 15:51 BJT

〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金淡静,本周资金流出1.83亿美元--花旗

路透香港11月18日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金本周比较淡静,录得1.83亿美元流出.此前连续四周为净流入.

报告称,欧洲形势具有诸多不确定性,投资者观望以待更明晰的信号.在所有新兴市场地区,资金流动都相似得淡静.

报告并称,在亚洲除日本地区,中国国家基金录得一些资金流入,香港则录得资金流出.周期性市场则对比鲜明,台湾录得资金流入,韩国录得资金流出.(完)

--记者 陈敏; 审校 乔艳红

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