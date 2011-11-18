〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金淡静,本周资金流出1.83亿美元--花旗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月18日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金本周比较淡静,录得1.83亿美元流出.此前连续四周为净流入.
报告称,欧洲形势具有诸多不确定性,投资者观望以待更明晰的信号.在所有新兴市场地区,资金流动都相似得淡静.
报告并称,在亚洲除日本地区,中国国家基金录得一些资金流入,香港则录得资金流出.周期性市场则对比鲜明,台湾录得资金流入,韩国录得资金流出.(完)
--记者 陈敏; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。