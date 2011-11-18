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市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 16:22 BJT

〔香港股市〕恒指收低1.7%,连续第三周录得跌幅

路透香港11月18日电---香港股市周五在清淡市况中收低,并连续第三周录得跌幅,因中资石油、金融股表现疲软,但跌幅受限,大盘指数守在技术支撑位上方.

恒生指数.HSI收低1.73%,本周收低3.38%,报18,491.23点.恒生国企指数.HSCE收低2.65%,本周收低4.53%,报9,957.4点.

沪综指.SSEC收低1.89%,报2,416.56点,创下四周最低,能源、材料和金属板块领跌,成交清淡.本周该指数收低2.6%.

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