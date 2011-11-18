〔香港股市〕恒指收低1.7%,连续第三周录得跌幅

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月18日电---香港股市周五在清淡市况中收低,并连续第三周录得跌幅,因中资石油、金融股表现疲软,但跌幅受限,大盘指数守在技术支撑位上方.
恒生指数.HSI收低1.73%,本周收低3.38%,报18,491.23点.恒生国企指数.HSCE收低2.65%,本周收低4.53%,报9,957.4点.
沪综指.SSEC收低1.89%,报2,416.56点,创下四周最低,能源、材料和金属板块领跌,成交清淡.本周该指数收低2.6%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选