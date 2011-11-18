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市场报道 | 2011年 11月 18日 星期五 16:33 BJT

〔香港个股〕中国联通10月末3G总用户数累计达3,315万,当月净增292万户

路透香港11月18日电---中国第二大移动电讯商--中国联通(0762.HK)(CHU.N)周五公布,截止10月份末,移动用户总数达1.9238亿户,其中3G(第三代移动通讯)用户数为3,315万.

该公司公布的数据显示,10月份3G用户净增292万户,2G用户净增42.1万户.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

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