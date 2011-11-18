〔香港个股〕中国联通10月末3G总用户数累计达3,315万,当月净增292万户

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月18日电---中国第二大移动电讯商--中国联通(0762.HK)(CHU.N)周五公布,截止10月份末,移动用户总数达1.9238亿户,其中3G(第三代移动通讯)用户数为3,315万.
该公司公布的数据显示,10月份3G用户净增292万户,2G用户净增42.1万户.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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