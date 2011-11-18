〔香港房地产〕楼价连跌五周後轻微反弹,然经济转弱调整或继续--中原地产

路透香港11月18日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)连跌五周後轻微反弹,但失业率回升与经济增长放缓,本地楼价料将继续调整.

周五公布的CCL报97.29点,按周回升0.39%.大型屋苑领先指数CCL Mass则按周升0.44%.两大指数轻微反弹,是反映10月27日欧盟通过欧洲金融稳定机制(EFSF)及全球股市反弹首周的本地楼价走势.

中原地产研究部联席董事黄良升指出,欧债危机蔓延,情况反覆恶化已拖累本港经济.此外,本地失业率微升,二手楼成交萎缩.本地经济增长连续二个季度明显放缓,未来或出现技术性衰退,预期楼价继续调整.

CCL已从今年6月所创的高位100.72点下跌了3.4%,但今年三次调整都成功守住96点的支持位.

最新的指数是根据于11月7日至13日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有约八成半的交易是在10月24日至30日签订临时买卖合约.

CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.

以下为CCL过去12周的表现:

日期 CCL指数

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11/13 97.29

11/6 96.91

10/30 97.94

10/23 98.16

10/16 98.52

10/9 99.07

10/2 99.80

9/25 99.21

9/18 98.18

9/11 98.24

9/4 98.60

8/28 99.41 (完)

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