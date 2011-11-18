〔香港房地产〕楼价连跌五周後轻微反弹,然经济转弱调整或继续--中原地产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月18日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)连跌五周後轻微反弹,但失业率回升与经济增长放缓,本地楼价料将继续调整.
周五公布的CCL报97.29点,按周回升0.39%.大型屋苑领先指数CCL Mass则按周升0.44%.两大指数轻微反弹,是反映10月27日欧盟通过欧洲金融稳定机制(EFSF)及全球股市反弹首周的本地楼价走势.
中原地产研究部联席董事黄良升指出,欧债危机蔓延,情况反覆恶化已拖累本港经济.此外,本地失业率微升,二手楼成交萎缩.本地经济增长连续二个季度明显放缓,未来或出现技术性衰退,预期楼价继续调整.
CCL已从今年6月所创的高位100.72点下跌了3.4%,但今年三次调整都成功守住96点的支持位.
最新的指数是根据于11月7日至13日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有约八成半的交易是在10月24日至30日签订临时买卖合约.
CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.
以下为CCL过去12周的表现:
日期 CCL指数
------------------
11/13 97.29
11/6 96.91
10/30 97.94
10/23 98.16
10/16 98.52
10/9 99.07
10/2 99.80
9/25 99.21
9/18 98.18
9/11 98.24
9/4 98.60
8/28 99.41 (完)
浏览香港房地产其他新闻,请点选[HK-REA-CMN]
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。