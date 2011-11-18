〔中港个股〕中投增持建行H股至60.46%,原为59.31%--联交所

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月18日电---根据香港交易所的权益披露讯息,中投公司[CIC.UL]在中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)的H股持股由59.31%增加至60.46%,该项交易在场外进行,每股平均作价0.634美元.
联交所讯息显示,在11月14日进行的此次交易中,中投增持了建行H股27.60亿股.以平均价计算,涉及金额约为17.5亿美元.
美国银行本周再度沽售建行104亿股H股份,套现近515港亿元,折让10.5%.[ID:nCN1218630]另据一名熟悉情况的消息人士透露,新加坡主权基金--淡马锡[TEM.UL]已购入约1/3美国银行最近出售的建行股份.其馀股份则由一些中资机构投资者组成的团队买入.[ID:nCH0087173](完)
--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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