〔中港个股〕中投增持建行H股至60.46%,原为59.31%--联交所

路透香港11月18日电---根据香港交易所的权益披露讯息,中投公司[CIC.UL]在中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)的H股持股由59.31%增加至60.46%,该项交易在场外进行,每股平均作价0.634美元.

联交所讯息显示,在11月14日进行的此次交易中,中投增持了建行H股27.60亿股.以平均价计算,涉及金额约为17.5亿美元.

美国银行本周再度沽售建行104亿股H股份,套现近515港亿元,折让10.5%.[ID:nCN1218630]另据一名熟悉情况的消息人士透露,新加坡主权基金--淡马锡[TEM.UL]已购入约1/3美国银行最近出售的建行股份.其馀股份则由一些中资机构投资者组成的团队买入.[ID:nCH0087173](完)