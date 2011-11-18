〔香港个股〕包浩斯预警中期净利下降,因成本上升及内地净利减少

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月18日电---香港品牌服装零售商--包浩斯(0483.HK)周五表示,2011年中期净利将较上年同期大幅下降,这是因为经营成本增加,以及集团来自于中国内地的溢利大幅下降所致.
拥有"Bauhaus"、"TOUGH Jeansmith"等品牌的包浩斯是在联交所发布上述公告.该公司将在11月30日或之前公布中期业绩.
包浩斯2010年9月30日止的中期净利为2,304万港元,按年增约34%.
该股周五收盘跌2.03%至2.90港元,一个月来涨15.18%;大盘恒生指数.HSI跌1.73%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。