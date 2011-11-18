〔香港个股〕包浩斯预警中期净利下降,因成本上升及内地净利减少

路透香港11月18日电---香港品牌服装零售商--包浩斯(0483.HK)周五表示,2011年中期净利将较上年同期大幅下降,这是因为经营成本增加,以及集团来自于中国内地的溢利大幅下降所致.

拥有"Bauhaus"、"TOUGH Jeansmith"等品牌的包浩斯是在联交所发布上述公告.该公司将在11月30日或之前公布中期业绩.

包浩斯2010年9月30日止的中期净利为2,304万港元,按年增约34%.

该股周五收盘跌2.03%至2.90港元,一个月来涨15.18%;大盘恒生指数.HSI跌1.73%.(完)

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