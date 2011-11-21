〔中港个股〕比亚迪出售电池膜片子公司股权,料获账面收益4.3亿元

路透香港11月21日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)宣布,将以4.96亿元人民币的代价,出售一家从事生产电池膜片的公司的部份股权,预期公司可录得账面投资净收益4.3亿元.

比亚迪的声明称,将出售佛山市金辉高科光电材料有限公司的33.375%股权予独立第三方一百工业有限公司,佛山金辉从事锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜的生产与销售.

完成交易後,比亚迪仍持有佛山金辉的6%股权.

比亚迪称,预计出售录得的4.3亿元投资净收益,将会计入公司2011年第四季度的业绩内,有利改善其财务状况.该公司今年1-9月的净利为3.53亿元,按年大减85.50%.[ID:nCH0084287]

比亚迪H股上周五收报19.08港元,过去一个月累计涨逾32%.(完)

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