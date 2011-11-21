《香港报摘》--经济日报11月21日

* 要闻版头条:

--香港大量新盘开售分薄客源,加上银行调高按息,令原本胶着的二手市场雪上加霜.过去周六、日,本港10大蓝筹屋苑仅录得八宗成交,按周跌33%,当中有七个"零成交";受新盘大围盛世开售在即影响,大围、沙田、马鞍山交投陷瘫痪.

* 其他:

--教联调查发现,32.2%受访教师支持梁振英出任下届特首,大幅抛离支持度只有7.4%的唐英年.

--至年底前共有13家企业争赶招股,合共筹资逾930亿港元.早前通过聆讯的中国休闲食品,亦拟于下周一起预路演,目标于12月中上市.新股中一半是消费股,另有两家资源股中国多金属矿业(新上市编号"2133")与旭阳煤化工集团.

--汉港房地产(1663.HK)副主席兼首席执行官石峰表示,明年将合计推出25万平方米项目,定价至少会维持前期水平;并指公司现时于江西有约2,000亩土地储备,平均楼面地价仅每平方米200元人民币,即使楼价下跌,公司利润率仍有保证.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.