《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.788港元HKD=)
美国股市周五收盘涨跌互现,道琼工业指数.DJI收高25.43点,或0.22%,报11,796.16点.美股本周录得两个月最差表现,今日投资者多数离场观望,等待欧美政界解决不断恶化的债务问题.[ID:nCN8505463]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 188.170 0.34 30402 14.655 -1.12
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.900 -1.49 144832 3.707 -0.35
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.720 0.10 220485 75.886 0.05
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 38.690 -0.10 150232 20.088 -0.56
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 127.550 0.05 53542 9.934 -0.27
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.810 0.60 32576 7.929 -0.51
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 37.980 0.85 332007 59.158 -0.16
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 61.340 0.85 22380 4.777 -0.48
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.610 2.66 391792 16.830 1.38
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 24.770 -1.59 38779 19.291 -0.97
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 20.420 2.15 41183 3.976 0.65
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.790 -0.58 10062 4.017 -0.07
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.710 1.80 4106 1.457 -50.44
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.450 0.00 50507 0.382 -3.39 (完)
--整理 梁慧仪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。