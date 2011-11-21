《香港报摘》--信报11月21日

* 头版头条:

--内地冀以香港作为试点,将具中国特色的金融产品场外衍生工具协议"走出去",但这份以中国法律为基础的协议并非国际上公认的交易框架,潜在的法律风险或令欧美投资者却步,转往新加坡、伦敦及纽约进行人民币场外交易.

* 其他:

--渣打(2888.HK)上周五调高楼宇按揭息率,令本已疲弱的二手市场雪上加霜,过去两天十大屋苑成交量再度跌至个位数字,仅得八宗.西九龙楼盘帝峰．皇殿首度出现蚀让沽货.业内人士认为,现时市场普遍持观望态度,预料短期二手情况难有改善.

--受英国皇室追捧的Graff Diamonds,计划在港上市以拓展亚洲市场.被喻为鉆石大亨的公司创办人兼主席Laurence Graff表示,亚洲市场现时占业务比例很少,在中国未来五年计划开设10间门市.

--内地铁路今年事故频发,令铁路发展速度大幅放缓,麦达斯(1021.HK)行政总裁周华光表示,目前公司有70-80%的收入来自铁路市场,但自从动车事故导致中国高铁减速後,公司的业务亦受影响,应收账款方面亦见到有还款周期延长的迹象.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.