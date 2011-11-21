《香港重要政经日程》--11月21日-11月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
11月21日(周一)
-- 昌明投资(1196.HK)公布中期业绩.
-- 环科国际(0657.HK)公布中期业绩.
-- 香港经济日报(0423.HK)公布中期业绩.
-- 银基集团(0886.HK)公布中期业绩.
-- 耀莱集团(0970.HK)公布中期业绩.
-- 承达国际(2288.HK)公布中期业绩.
-- 第一德胜(0918.HK)公布中期业绩.
*--09:00 财政司司长曾俊华出席立法会财经务委员会简介香港最新的经济情况.
--10:00 现代教育(1082.HK)股东周年大会.
--11:00 新世界百货(0825.HK)股东周年大会.
--11:45 新创建(0659.HK)股东周年大会.
--15:30 玖龙纸业(2689.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
11月22日(周二)
-- 公布10月份消费物价指数.
-- 耀才证券(1428.HK)公布中期业绩.
-- 资本策略(0497.HK)公布中期业绩.
-- 金山工业(0040.HK)公布中期业绩.
-- 华宝国际(0336.HK)公布中期业绩.
-- 中国微电子(0139.HK)公布中期业绩.
-- 丽悦酒店(2266.HK)公布中期业绩.
-- 南南资源(1229.HK)公布中期业绩.
--10:00 毅兴行(1047.HK)股东周年大会.
--10:00 升冈国际(0485.HK)股东特别大会.
--11:00 新世界中国0917.HK股东周年大会.
--11:45 新世界发展(0017.HK)股东周年大会.
--14:00 中海集运(2866.HK)在中国举行股东特别大会.
--14:30 明丰珠宝(0860.HK)股东特别大会.
--16:30 御泰中彩控股(0555.HK)股东特别大会.
11月23日(周三)
-- 中国车辆零部件(1269.HK)首日挂牌.
-- 中国环保科技(0646.HK)公布中期业绩.
-- 中港照相(1123.HK)公布中期业绩.
-- 中信21世纪(0241.HK)公布中期业绩.
-- 香港兴业(0480.HK)公布中期业绩.
-- 万保刚(1213.HK)公布中期业绩.
-- 现代美容(0919.HK)公布中期业绩.
-- Sincere Watch(0444.HK)公布中期业绩.
-- 神州资源(0223.HK)公布中期业绩.
-- 信佳国际(0912.HK)公布中期业绩.
-- 冠捷科技(0903.HK)公布中期业绩.
--10:00 海域集团(1220.HK)股东特别大会.
--10:30 中油燃气(0603.HK)股东特别大会.
--11:00 光汇石油(0933.HK)股东周年大会.
--14:00 恒盛地产(0845.HK)股东特别大会.
--15:00 卜蜂莲花(0121.HK)股东特别大会.
11月24日(周四)
-- 广豪国际(0844.HK)首日挂牌.
-- 公布10月份出入口数字.
-- 阿里巴巴1688.HK公布第三季业绩.
-- 包浩斯(0483.HK)公布中期业绩.
-- 百灵达国际(2326.HK)公布中期业绩.
-- 超越集团(0147.HK)公布中期业绩.
-- 俊和发展(0711.HK)公布中期业绩.
-- 远东发展(0035.HK)公布中期业绩.
-- 富士高(0927.HK)公布中期业绩.
-- 金源米业(0677.HK)公布中期业绩.
-- 高银地产(0283.HK)公布中期业绩.
-- 金山软件(3888.HK)公布中期业绩.
-- 理文造纸(2314.HK)公布中期业绩.
-- 创维数码(0751.HK)公布中期业绩.
-- 大昌集团(0088.HK)公布中期业绩.
--09:00 太平洋实业(0767.HK)股东特别大会.
--09:30 中国工商银行(1398.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 琥珀能源(0090.HK)股东特别大会.
--10:00 深高速(0548.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:30 冠捷科技(0903.HK)第三季业绩记者招待会.
11月25日(周五)
-- 木薯资源(0841.HK)公布中期业绩.
-- 润讯通信(0989.HK)公布中期业绩.
-- 庄士中国(0298.HK)公布中期业绩.
-- 文化传信(0343.HK)公布中期业绩.
-- 东星能源(0668.HK)公布中期业绩.
-- 精优药业(0858.HK)公布中期业绩.
-- 远东酒店(0037.HK)公布中期业绩.
-- 福田实业(0420.HK)公布中期业绩.
-- 汉登控股0448.HK公布中期业绩.
-- 德祥企业(0372.HK)公布中期业绩.
-- 德祥地产(0199.HK)公布中期业绩.
-- 景福集团(0280.HK)公布中期业绩.
-- 信星集团(1170.HK)公布中期业绩.
-- 龙润茶(2898.HK)公布中期业绩.
-- 盈进集团(1386.HK)公布中期业绩.
--10:00 中国国航(0753.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 北京建设(0925.HK)股东特别大会.
--11:00 中国户外媒体(0254.HK)股东周年大会.
--11:00 金威资源(0109.HK)股东周年大会.
--14:30 国浩集团(0053.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。