《香港报摘》--其他报纸重要消息11月21日

* 明报:

--香港行政长官曾荫权幼子曾庆淳,近期加盟联想控股旗下投资旗舰"弘毅投资",担任经理(Associate)一职,弘毅为内地大型投资公司,资金规模高达300亿元人民币,与上市联想集团(0992.HK)属姊妹公司.

--根据中国银行(3988.HK)(601988.SS)第三季业绩公告的资料,长实(0001.HK)主席李嘉诚旗下的基金在该季减持了约17亿股中行H股.

--据市场消息透露,非洲小国塞拉利昂鉆石开采商Koidu Holdings计划明年来港上市,初步拟集资3-4亿美元(约23.4-31.2亿港元),估计最快明年第一季上市,或成为首间香港上市的非洲公司.(B02)

* 星岛日报:

--财政司司长曾俊华在网志撰文表示,其任内最後一份财政预算案今天将展开第二轮公众谘询,收集市民对来年政府收入的意见.他指受欧美经济疲弱拖累,本港出口转差,制订预算案时会特别关注外围经济影响,保障本地就业,稳定及促进经济增长.

--德国衍生工具平台Scoach行政总裁Christian Reuss表示,Scoach将开放予香港散户,早前已与本港若干大型产品发行商及证券行会面,预期最快在未来三至六个月,会有首家证券行成为Scoach的参与者.

--金融管理局总裁陈德霖今天率领银行公会访京团展开首站行程.据悉,周二拟拜访国务院副总理王岐山、人民银行、中证监等.

* 苹果日报:

--消息指,本季内参加经清算行在沪沽售的人民币净额曾超过80亿元季度额度,但若有真实贸易支持的交易已获放行.

--渣打银行(2888.HK)(STAN.L)欧洲经济师Thomas Costerg表示,现时是欧元区成立以来最大的挑战,但欧元区不会分裂,反而会推动区内改革,长远有助推动整个欧洲整合.

* 东方日报:

--中慧国际(1143.HK)主席郑衡岳表示,过去公司以电子制造服务为核心业务,未来计划将品牌业务占比增至一半的水平,相信将有利提升整体毛利率,同时亦将加大拓展亚洲区业务.

* 文汇报:

--中粮包装(0906.HK)董事局主席王金昌表示,公司未来五年将继续拓展中高端消费品包装市场,同时会大力发展塑胶包装业务,目标是到"十二五"(2011-2015年)末时,公司的年产值能由2010年的34亿元人民币,升至百亿元水平.

--香港国际机场公布,10月份机场月内的客运量共460万人次,飞机起降量达2.85万架次,分别较去年同期上升5.9%及5%;货运量则同比下跌8.2%至34.2万公吨.

* 大公报:

--同仁堂国药副总经理张焕平表示,公司未来除了专注于中成药制造和生产,还将负责集团在海外市场的开拓.他又预计公司每年销售额增长可达约30%.

--阳光能源(0757.HK)董事局主席兼执行董事谭文华表示,今明年两年将有企业因产能过剩而被淘汰,预计2014年行业整体产能才趋稳定.他预计,明年全年资本开支仅为4,000万元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.