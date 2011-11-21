〔港报财经评论〕逆势入市只宜走短线--信报11月19日

逆势入市只宜走短线/ 苏子

对于欧债危机继续发展下去的情况,便是"悲观".目前除了德国国债外,其他欧罗区国家的国债对市场而言,已非全无风险了,市场已开始对德国以外的欧罗区国债投不信任票,情况已非局限在欧猪五国.金融市场主要建基于互相信任的基础上,目前大家也开始对那些大到不能倒的欧罗区国家亦投不信任票,特别是法国,连法国债息亦急升,因此更不要说其他欧罗区国家了,故欧债危机已发展到恐慌阶段.对金融机构而言,目前持有欧债便被视作持有有毒资产,其股价必定遭到庞大沽压,再加上早前投行明富环球因炒输欧债而倒闭,因此令金融机构均对欧债退避三舍之馀,更把早已持有的欧债减持,因此欧债价格焉有不跌之理?

而欧债价格在欠缺承接而持续下挫的大前提下,债息相信只会继续高居不下,这大大影响市场对高风险资产的投资信心.目前愿意购买欧债的看来除了欧洲央行这个大买家外,相信已所剩无几.但欧洲央行何来如此多资金来买欧债以支撑欧债价格不致一泻如注,令债息因此一飞冲天?看来又是被迫用那招--大印银纸了.但此招结果自然是不利欧罗汇价,且令欧罗区的通胀情况急速恶化.故情况发展下去,可以想像高风险资产价格只会是易跌难升,欧罗汇价的大方向必定是向下发展了,而欧罗兑美元一旦跌破1.30心理关口後,朝着1.20方向发展只是指日可待之事.前欧债危机继续发展下去的情况,变数之多可说是一言难尽.其中的变数如目前市场的炒作竟然指向一直被视为不大可能会出事的法国,因此已有投资者担心德国会否因为不想因法国也出事而拖累自己,因而自行退出欧罗区,留下此烂摊子给馀下的十六国自己"玩"?

相信稍为思想正常的人也会认为德国一定不会自行脱离欧罗区,但连雷曼也会倒闭,金融市场上有什麽是不会发生的?所谓黑天鹅事件亦是由此而起.毕竟人的天性便是自私且人性难测,有时为求自保,因而牺牲自己的信誉,受到千夫所指亦在所不计,故不能说发生机会为零.例如有阴谋论者认为,其实德国也希望藉着欧债危机令自己可以在欧盟里独自坐大,因此有意让法国出事,一旦法国亦爆煲後,届时德国才会让欧洲央行印银纸正式救市,故德国根本不用自行退出欧罗区,只要让法国爆煲後才出手救市便可以了.然而,不论是哪一种变数,看来目前最重要便是要看德国的取态.但毕竟德国国债在欧债危机里仍然有价有市,其10年期国债息率且较美债更低,故担心德国应不会贸然牺牲自己健全的经济体系来挽救其他欧罗区十六国.现阶段看,不论德国是退出欧罗区还是让法国自行爆煲後才救市,金融市场只会是继续大幅波动,故欧罗兑美元宜顺势逢高建立短仓,逆势入市只宜走短线,并要严守止蚀.(B08)