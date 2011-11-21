〔港报财经评论〕汇丰环球:国指明年见12,000点--经济日报11月19日

汇丰环球:国指明年见12,000/ 余少文

中港股市"四连跌",国企指数更三个多星期以来,首次跌穿10,000点收市,不排除下周仍有下调压力,但汇丰环球研究报告将国指明年目标价上调至12,000点,似乎中资股明年不用过于悲观.国企指数昨日跌271点或2.7%,收9,957点,是10月26日重越10,000点以来,首次低于10,000点收市,成交额121亿港元,仍有10%主板H股可以逆市上升.只是国指连跌四日共跌759点,抵销周一升幅後,全周跌472点或4.5%,连续两周回落.而红筹指数则跌90点或2.4%,收3,646点,成交额42亿港元,四连跌共跌209点或5.4%,并且连跌三周,走势较国指更差劲.

沪深300指数同样四连跌,昨日险守2,600点,收2,606点,又是连跌两周.在欠缺利好因素刺激下,A股料会在低位徘徊,然後等待时机.而国指过去一个月在10,000-11,000点区间上落,亦令技术指标保历加通道收窄,属于待变讯号,情况有点似8月至9月的走势,同样在10,000点至11,000点上落及令保历加通道收窄,最终9月开始急跌至10月初的8,000点水平,故保历加通道今次再收窄,短期走势难免令人忧虑.尤其国企沽空压力又见上升,沽空额近日维持在21亿港元至27亿港元水平,但占国指成交额比重,昨日升至18.4%,是近一个月来最高.而近期观察所见,沽空额持续增加兼升至偏高水平,往往是国指即将回调讯号,如8月底至9月初现象.当然不希望历史重演,只要国指能成功守住50天线,情况不会太坏,或可继续以横行来整固.

只是指数一旦跌穿50天线,9,500点是首个支持位,然後才是9,000点,会否再下试8,000点,相信要看欧债危机如何演变,因为目前逐个欧盟国家被波及.法国一旦出事,国指再见到8,000点的机会颇高.但今年馀下的一个半月市况,国指或维持震盪格局,期望稍後召开的中国经济工作会议会有利好政策出台,作为大市回升催化剂.尽管国指下跌机会颇高,但汇丰环球研究最新报告上调国指、红指、沪深指,上证综合指数和摩根士丹利中国指数等明年目标价,分别为12,000点、4,000点、3,200点,2,800点和61点.以昨日收市计算,一旦预测准确,潜在上升幅度由10%-23%不等.汇丰当时给予中资股相关指数明年预测目标,竟然低过今年目标价,已觉得奇怪,终于在昨日上调目标价,终算并非看淡中资股.报告继续看好中银香港(2388.HK)、长城汽车(2333.HK)、金鹰商贸(3308.HK)、中国海外(0688.HK)、汇贤产业信托等中资股明年的表现,并加入中国神华(1088.HK)、南车时代电气(3898.HK)、六福集团(0590.HK)和金沙中国(1928.HK)等股份,不妨作为参考.(010)