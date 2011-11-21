〔港报社评〕重建西座为"政府山"去芜存菁--星岛日报11月21日

立法会及古物谘询委员会本星期将分别讨论香港政府总部西座建筑物的存废,成为保育议题新焦点.争议主要分两个层面,其一是西座本身是否有保留价值,其二是香港经济的发展需要.香港甲级写字楼租金冠绝全球,有研究比较今年6月底为止的各大城市甲级写字楼年租,香港以每方尺213.7美金居首,抛离全球第二位的伦敦足足40%,抛离传统竞争对手新加坡差不多一倍半.

中区写字楼供应要看整体格局,早前保育中环街市和降低海滨新楼面积,已经大减潜在供应,就算把公民党清单中的建筑物都算进潜在供应,仍然是供不应求,何况要找地方安置受影响的政府部门,就算搬去日後的启德发展区,都要一段时间,至于拆去多层停车场则令区内车位更形紧张.这些"远水"无助适时解决现时的供应瓶颈,写字楼大厦价高租昂,得益的是已经在中环拥有物业的地产商,社会则付出窒碍发展的代价.

所谓"政府山"并非毫无商业元素,其中一个角落早前是希尔顿酒店,现在是长江中心,西座位于另一个角落,就算引入商业元素,由于较接近中心的中座和东座得以保留,对整体格局的影响其实不大.港府回应保育要求,宣布大减商场面积,而且打算用"双信封"制招标,先审议设计,之後才看造价,有助西座不致变至与原先用途格格不入.港府总部半世纪来其实经历过不少翻新、加建和改建,面目和格局有异初期.西座重建,可以多考虑如何保持当中的灵魂神髓,去芜存菁之外,为"政府山"的故事注入新意念.(A06)