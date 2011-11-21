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市场报道 | 2011年 11月 21日 星期一 09:22 BJT

〔香港新股〕时代集团设定IPO招股价区间每股2.95-3.95港元--销售文件

路透香港11月21日电---据路透周一获得的销售文件显示,奢侈手袋及小皮具外判制造商--时代集团控股设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间为每股2.95-3.95港元,筹资高至1.27亿美元.

销售文件并显示,时代集团拟发售高至2.496亿股股份.新股编号为"1023".

此前汤森路透旗下IFR报导称,意大利奢侈品集团--普拉达(1913.HK)同意认购时代集团发行股份的19.6%,创投公司IDG认购22%.[ID:nCT0419966]

时代集团总部设于香港，在内地厂房生产手袋以及其它皮革制品，也为Prada、Coach等国际名牌手袋进行代工生产.(完)

--编译 雷美珍; 审校 林高丽

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