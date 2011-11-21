〔香港新股〕时代集团设定IPO招股价区间每股2.95-3.95港元--销售文件

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月21日电---据路透周一获得的销售文件显示,奢侈手袋及小皮具外判制造商--时代集团控股设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间为每股2.95-3.95港元,筹资高至1.27亿美元.
销售文件并显示,时代集团拟发售高至2.496亿股股份.新股编号为"1023".
此前汤森路透旗下IFR报导称,意大利奢侈品集团--普拉达(1913.HK)同意认购时代集团发行股份的19.6%,创投公司IDG认购22%.[ID:nCT0419966]
时代集团总部设于香港，在内地厂房生产手袋以及其它皮革制品，也为Prada、Coach等国际名牌手袋进行代工生产.(完)
--编译 雷美珍; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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