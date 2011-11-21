(重发)〔港报社评〕贫穷长者应援助,全民退保需慎行--文汇报11月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
昨日是"长者日",有团体发起游行要求港府设立全民退休金制度,以确保老有所养.退休长者生活困难,港府确实应该施以援手,推出针对性措施协助长者渡过困境.不过,港府在加强对退休长者保障的同时,还须在政策延续性及港府财政负担上取得平衡.全民退休金制度将为香港带来庞大的债务压力,并改变低税制.欧债危机的根源正是欧洲各国尾大不掉的全民退休保障制度,最终拖垮了各国的财政.殷鑑不远,港府对于全民退休金更须审慎,以免重蹈西方的覆辙.同时,港府也应完善强积金制度提升回报,以保障市民的退休生活.
在目前高通胀的环境下,衣食住行百物腾贵,对于缺乏收入的退休长者无疑是百上加斤.港府应研究推出措施协助这些长者渡过难关,例如提供现金及其他津贴,并完善目前的长者保障机制,都值得港府研究.不过,有团体建议设立的全民退休金制度,在社会上却有极大争议,多年来也一直未能取得共识.香港实行低税制,无法承受与全民退休金制度配套的高税收制度.
目前香港的强积金制度确实难令人满意,不但投资回报及不上其他基金,而且管理费及行政费高昂,强积金的收益大都落到基金经理手上,大大影响了强积金效用,特别是供款年期较短的市民,所收取的金额根本难以应付退休生活.港府应尽快进行检讨,并加快落实强积金自由行政策,扩大强积金的可投资范围,包括各种指数基金、债券等,通过引入竞争压低管理费,提升强积金的回报.(A04)
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。