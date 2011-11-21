(重发)〔港报社评〕版权与言论自由并重,网上恶搞须适度豁免--明报11月21日

港府修订"版权条例",旨在确保网上世界的版权保护能跟上科技发展,网民担忧法例会变成"网络23条",打压近年流行的网上"改图恶搞"或"二次创作",要求豁免,但不获港府接纳.外国早有相关的豁免安排,若香港拒绝引入,法例犹如在网民头上悬着一把刀,有制造白色恐怖的客观效果.香港必须尊重版权持有人的权益,但恶搞并非单纯的侵权问题,而是涉及言论、表达自由,具有重要社会意义,不能动辄打压.社会应在保护版权与尊重创作自由之间求取平衡,港府应借鑑外国的豁免安排,研究香港的相关做法,并谘询公众.

外国有豁免安排,在版权保护与创作自由之间求取平衡.港府提交立法会的文件指出,戏仿(parody)一词意指"仔细模仿某作者或作品风格的文学或音乐作品,以营造滑稽或嘲笑的效果",而澳洲就是首个就"戏仿作品"和"讽刺作品"增订公平处理例外情 的普通法司法管辖区.然而,港府却对这些海外经验有保留,并指难以整理出无可争辩的法律定义,最终拒绝豁免.

凝聚网民学者专业意见,制订豁免具体安排.港府若认为外国的豁免定义不清,应该做的就是采取开放的态度,尽快在香港就相关豁免广泛谘询,凝聚网民、学者、网络专业界别的知识和力量,根据香港的实际情况,考虑制订具体的豁免安排.知识产权必须保护,恶搞者绝非"大晒",真正的侵权行为必须禁止;但社会不能因保护知识产权而不合理地收窄表达自由,扼杀二次创作,把婴儿与洗澡水一并倒掉.(A03)