(重发)〔港报社评〕西班牙大选换马,新政府难救残局--信报11月21日

备受债务危机阴霾围困的西班牙昨天国会大选,执政7年的社会党,在国家债台高筑、经济低迷、失业严重的恶劣形势下,选举败北几乎是意料中事.不过,面对债务危局,在野人民党即使取得执政权杖,势必也会坐困愁城,除了设法促进经济增长外,更需要尽快向市场展露出有力推行紧缩政策、削减赤字、以控制恐慌情绪导致借贷成本遽升的局面.西班牙是欧罗区第四大经济体,目前西班牙政府债务/GPD比率达60%,财政赤字占GPD比率高逾9.2%.债务/GPD比率虽较意大利低,但财赤相当严重.目前国内最主要的问题是私营部门负债率高、银行对房地产借贷的风险敞口巨大.

一旦人民党击败执政党後,预料党魁拉霍伊将任西班牙新首相.按照他的竞选政纲,他上台後会积极推动经济,对企业减税,促进就业,并把财赤降至3.4%水平,并落实对欧盟降低财赤的承诺.欧债危机爆发前,西班牙经济增长一度靠房地产推动,但2008年房地产泡沫爆破後,经济持续低沉不振,银行对地产及建筑业的高风险敞口,可谓危机隐伏,一旦银行出现系统性风险,也可能令整体形势迅速恶化.照发展形势看,在缺乏货币政策独立性下,西班牙财政状况恶化,只能通过内部要素价格调整来纠正失衡；亦无法透过货币贬值来提升出口竞争力,开源可谓困难重重,但节流又不能大幅削减福利,同样前路维艰.之前萨帕特罗政府提出将赤字占GPD比率从9.2%下降至6%的目标,如今已必然无法兑现,新政府上台,必须以有效减赤新政来支撑及恢复市场信心,否则,在政治不稳定形势下,金融市场的反应恐怕更易躁动.

在欧债危机中,欧猪国家执政政府均遭逢倒台厄运,然而迄今皆在财政紧缩下,经济难前,危情未改.西班牙债务规模占GPD比率,到今年底约达65%,远低于意大利120%,照看不该失控,但上周发行10年期国债,收益率升至7厘警号水平.若西班牙新政府不能给予市场信心,制止恐慌情绪导致举债成本进一步恶化局面,债务的死结,势必随利息负担遽增而出现摇摇欲坠的新险情.(A02)