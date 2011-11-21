〔香港新股〕时代集团招股价区间2.95-3.95港元,筹资高至1.27亿美元(更新版)

(新增更多细节)

* 时代集团招股价区间定为2.95-3.95港元

* 拟发行2.496亿股,筹资高至1.27亿美元

* 若行使15%超额配售权,最高可募1.457亿美元

路透香港11月21日电---据路透周一获得的销售文件,中国皮革制品生产商时代集团设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间为每股2.95-3.95港元,筹资高至1.27亿美元.

销售文件显示,时代集团是次拟发行2.496亿股股份,均为新股,并享有15%超额配售权.若行使超额配售权,将最终募集高至1.457亿美元.

发行股份中90%用于国际配售,10%用于香港公开发行.

该股份将于11月29日结束发行并于当日定价,12月6日挂牌.

时代集团新股编号为"(1023.HK)".美银美林(BAC.N)负责是次发行.

此前汤森路透旗下IFR报导称,意大利奢侈品集团--普拉达(1913.HK)同意认购时代集团发行股份的19.6%,创投公司IDG认购22%.[ID:nCT0419966]

时代集团总部设于香港,在内地厂房生产手袋以及其它皮革制品,也为Prada和Coach等国际名牌手袋进行代工生产.(完)