〔香港新股〕时代集团招股价区间2.95-3.95港元,筹资高至1.27亿美元(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增更多细节)
* 时代集团招股价区间定为2.95-3.95港元
* 拟发行2.496亿股,筹资高至1.27亿美元
* 若行使15%超额配售权,最高可募1.457亿美元
路透香港11月21日电---据路透周一获得的销售文件,中国皮革制品生产商时代集团设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间为每股2.95-3.95港元,筹资高至1.27亿美元.
销售文件显示,时代集团是次拟发行2.496亿股股份,均为新股,并享有15%超额配售权.若行使超额配售权,将最终募集高至1.457亿美元.
发行股份中90%用于国际配售,10%用于香港公开发行.
该股份将于11月29日结束发行并于当日定价,12月6日挂牌.
时代集团新股编号为"(1023.HK)".美银美林(BAC.N)负责是次发行.
此前汤森路透旗下IFR报导称,意大利奢侈品集团--普拉达(1913.HK)同意认购时代集团发行股份的19.6%,创投公司IDG认购22%.[ID:nCT0419966]
时代集团总部设于香港,在内地厂房生产手袋以及其它皮革制品,也为Prada和Coach等国际名牌手袋进行代工生产.(完)
--记者 陈敏; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。