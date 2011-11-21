〔香港房地产〕政府称楼市略降温然楼价仍超九七,关注泡沫风险不松懈

路透香港11月21日电---香港政府官员周一表示,自政府去年向短期转手的物业徵收物业印花税後,现时的投机活动几已绝迹,而楼市过热风险亦已轻微减少.不过,今年9月份本地的住宅楼价仍较1997年高峰时高出6%,政府未来将继续关注楼市泡沫风险.

"自开徵额外印花税後,投机活动已大为收歛;随着楼市的整固,到第三季投机活动已基本上可以说绝迹."政府经济顾问陈李蔼伦在立法会简报会上称.

政府去年11月开徵额外印花税,向短期转售的物业徵收高至15%的印花税,加上收紧按揭贷款成数,本地银行多次上调按揭利率,以及欧美等主要经济体经济风险上升令资本市场大幅动荡,香港的住宅成交大减,楼价亦有回落迹象.

陈李蔼伦表示,随着本地居民收入上升以及楼价回软,第三季市民的供楼负担指数(即每月供款占收入比例)已由首季的49%回落至46%,显示楼市过热风险已有轻微减少,不过首九个月楼市累计仍升13%,9月份的楼价与97年的高峰相比,仍高出6%.

量度楼市晴雨表的中原城市领先指数(CCL)于截至11月13日终止此前五周跌势,轻微反弹0.39%,但失业率回升与经济增长放缓,本地楼价料将继续调整.[ID:nCH0087647]

此外,渣打银行(2888.HK)上周五宣布,由今天起上调以银行同业拆息(HIBOR)及最优惠利率(P)计算的按揭利率,为两个月以来新一轮的银行调升按揭利率行动.此前本地主要银行已五次上调按揭息率.(完)