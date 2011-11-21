〔离岸人民币〕穆迪首次给予宝钢集团及其点心债券A3评级

路透香港11月21日电---评级公司穆迪周一称,首次给予中国最大钢厂之一的宝钢集团及其即将发行的点心债券(在香港发行的人民币债)A3评级,展望为稳定.

穆迪称,宝钢的评级遵循基本信贷评估,反映了其领先的市场地位以及受益于中国长期经济增长的大规模钢铁生产.

宝钢此前获国务院和国家发改委批准,赴香港发行65亿元人民币债券,为境内企业首家.

据汤森路透旗下IFR报导,汇丰控股(0005.HK)和德意志银行(DBKGn.DE)为是次点心债发行的联合全球协调人;其并与招商证券(香港)、星展银行(DBSM.SI)、工银国际和渣打(2888.HK)担任联合账簿管理人和牵头人.(完)