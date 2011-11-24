〔离岸人民币〕宝钢首笔点心债设定指导区间,分二、三和五年期--消息

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
路透香港11月24日电---两位消息人士周四称,中国最大钢厂之一的宝钢集团首笔点心债息率指导区间已确定,两年期为3.125-3.375%,三年期为3.5-3.75%,五年期为4.375-4.625%.
其中一位了解情况的消息人士称,"上述三个年期的发行规模均为基准规模".
宝钢集团为上市公司宝钢股份(600019.SS)的母公司,此前获国务院和国家发改委批准,赴香港发行65亿元人民币债券,为境内企业首家.
该笔点心债券获得三家评级机构的评级,分别为A3(穆迪)、A(标普)和A-(惠誉).
汇丰控股(0005.HK)和德意志银行(DBKGn.DE)为是次点心债发行的联合全球协调人;其并与招商证券(香港)、星展银行(DBSM.SI)、工银国际和渣打(2888.HK)担任联合账簿管理人和牵头人.(完)
--记者 陈敏; 审校 屈桂娟
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。