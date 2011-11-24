〔离岸人民币〕宝钢首笔点心债设定指导区间,分二、三和五年期--消息

路透香港11月24日电---两位消息人士周四称,中国最大钢厂之一的宝钢集团首笔点心债息率指导区间已确定,两年期为3.125-3.375%,三年期为3.5-3.75%,五年期为4.375-4.625%.

其中一位了解情况的消息人士称,"上述三个年期的发行规模均为基准规模".

宝钢集团为上市公司宝钢股份(600019.SS)的母公司,此前获国务院和国家发改委批准,赴香港发行65亿元人民币债券,为境内企业首家.

该笔点心债券获得三家评级机构的评级,分别为A3(穆迪)、A(标普)和A-(惠誉).

汇丰控股(0005.HK)和德意志银行(DBKGn.DE)为是次点心债发行的联合全球协调人;其并与招商证券(香港)、星展银行(DBSM.SI)、工银国际和渣打(2888.HK)担任联合账簿管理人和牵头人.(完)