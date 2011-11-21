《周文渊专栏》房地产泡沫的消化仍需持续

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

撰稿人 周文渊

无论从具体的衡量泡沫的指标来看，还是从理论逻辑来说，当前中国的房地产价格存在严重的泡沫，一但泡沫破灭将给经济带来冲击。

以北京为例，2010年度市城镇居民人均可支配收入为29,073元，同期2010年北京的房屋均价为1.778万元每平米，以80平米的面积来测算，房价收入比高达49年，而房子的使用权仅仅只有70年。而2010年北京市全市月均租金为2871元/套左右，租售比在1:300-1：500倍之间，国际上用来衡量一个区域房产运行状况良好的租售比一般界定为1 300—1 200。如果租售比低于1 300，意味着房产投资价值相对变小，房产泡沫已经显现。空置率则更为容易引起争论，因官方没有公布数据，而且准确测量有一定难度，但是从最近几年受刑的多位官员的财产配置来看，少则十多套，躲着几十上百套房产，国内住房的空置率恐怕是低不了。

尽管说数据摆在这里，但是在利益面前，包括很多经济学家一直在提一个理论，即城市化趋势将为房地产市场提供刚性需求，所以房地产市场没有泡沫，价格飙升是正常的，往往这些经济学家也愿意拿日本、韩国等国的历史经验来作为论据。

本人一直认为应该肃清这一错误的观点，不可否认中国的城市化确实是有很大的空间，但城市化并非包治百病。

首先从中国的实际情况来看，城市化的过程不是伴随着收入差距的缩小，反而是随着城市化率的提升，中国的基尼系数同时也在上升。在做过人口流动和收入分配差距的研究後，发现结果相当惊人，中国大规模的人口流动没有促进收入分配的好转，相反却造成差距的拉动。

如果城市化不能够有效促进低收入居民收入水平的稳步提升，那根本没用所谓的刚需；城市化只是一个表象，收入持续增长或者说收入增长快于房价增长才应该是支撑房价的根本。但中国居民的收入增长在最近几年是大大落後于地产价格增速的，这其中的隐患很多人并不愿意承认。

其次，日本、韩国的经验毕竟不能照搬，中国的人口和国土面积都是非其他国家可以比拟。中国30多年的发展，其实是土地、人力资源、矿产等生产资本逐步货币化的过程，30多年後，货币化的进程在东部已经成熟、在中部在大力推进，在西部在逐步扩张；货币化的过程往往伴随着经济资源的重新定价和资源价格的上升，所以看到所谓的三线、四线城市房地产价格的上升并不足为奇，但其本质是资源的货币化，城市化只是表象。但是货币化的本质决定了一但货币供给出现逆转，货币化的过程就要发生逆转，资源价格的上行就无法持续，房地产价格也不会一直上涨。

远一点的先例如1991年日本房地产泡沫的破裂导致日本财政赤字居高不下，国内需求疲软、资金外流，经济十多年来几乎停滞不前。1997年，香港房地产泡沫的破裂导致香港经济在1998年出现负增长；失业率从1997年的2.5%上升到1998年的5%；私人住宅售价指数从1997年10月的167.5下降到2001年12月的72.4，下降幅度高达57%。近的如2008年美国房地产市场泡沫的破灭，引发全球金融危机。

房地产市场是中国经济的一个顽疾，历年的调控均无法有效控制房价的过快上涨。2011年新一轮限购政策和政策的持续偏紧再配以保障房建设，目前房地产价格的上涨势头基本得到遏制，但问题仍然没有根本解决，地产价格仍维持在高位。未来的发展趋势仍不明，房地产市场出现硬着陆、缓慢下行还是反弹，三种不同的路径目前看都有可能。

如果硬着陆，地产投资和银行房贷坏账率将上升，经济将收到较大冲击；如果房价反弹，政策调控又将前功尽弃；目前来看唯有价格的温和下行才是最适合的选择。

这种走势的可能性有多大，我们认为目前至少要做好几个政策，第一明确政策调控预期，不轻易做出放松调控的转向；第二，继续加大保障房建设，第三，积极推动房地产市场的兼并重组，第四，加大减税力度，有效提高居民收入水平，以收入增长来消化过高房价造成的困扰。房地产泡沫的消化不是一个轻而易举的事情，从2011年四季度以来的情况来看，房地产价格出现环比下降的迹象，我们认为地产泡沫消化的大幕已经开启，只要政策得当，地产价格的将会平稳回落，房地产市场软着陆的时间点可能会延续至2012年年末至2013年年初。(完)

(本文作者为国泰君安固定收益部研究主管)